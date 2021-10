El último duelo se estrena en Perú: trama, personajes y todo sobre la película de Ridley Scott

El último duelo es la última película de Ridley Scott que tiene emocionados a sus seguidores, porque significa su regreso al género de drama histórico ambientado en pleno siglo XIV. El honor y la venganza serán los ejes que impulsarán la historia.

¿De qué trata El último duelo?

Basada en hechos reales, la película se centra en el enfrentamiento entre Jean de Carrouges y Jacques Le Gris, dos amigos que se convirtieron en rivales. El conflicto llega a tal punto que la muerte determinará su destino.

Todo inicia cuando la mujer de Carrouges, Marguerite, fue acosada por Le Gris, un cargo que él niega. Ella no se queda callada y le acusa, un acto valiente y desafiante que pone su vida en peligro.

Tráiler de El último duelo

¿Quién es quién en El último duelo?

Jodie Comer como Marguerite de Carrouges

Matt Damon como Jean de Carrouges

Adam Driver como Jacques Le Gris

Ben Affleck como Comte Pierre d’Alençon

Harriet Walter como Nicole de Buchard

Alex Lawther como rey Charles VI.

¿Qué dijo la crítica sobre El último duelo?

El último duelo cuenta con una aprobación del 88% por parte de la crítica especializada en Rotten Tomatoes. No por nada se trata de un atractivo estreno para disfrutar en pantalla grande.

“La crítica de The Last Duel a la misoginia sistémica no es tan efectiva como podría haber sido, pero sigue siendo un drama bien actuado y que invita a la reflexión, impregnado de una grandeza épica”, dictaminó el consenso del portal.