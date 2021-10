DC Fandome 2021: cómo y dónde ver live stream del evento de DC Comics

Estamos a dos días de celebrar el DC FanDome 2021, un evento streaming dedicado a todos los fans de DC Comics. Robert Pattinson, Jason Momoa, Dwayne Johnson, John Cena, Lynda Carter, Ezra Miller, Zoe Kravitz y muchos más serán parte de este gran acontecimiento que trae nuevos avances de las películas, series y videojuegos más esperados del universo extendido de DC.

Descubre en esta nota todos los detalles para disfrutar de un excelente momento junto con tus personajes favoritos de DC vía online.

El DC FanDome 2021 traerá novedades de sus mejores películas y series del universo DC. Foto: composición / DC Comics

¿Cuándo es el DC FanDome 2021?

El sábado 16 de octubre te reunirás con las figuras más icónicas del DCEU. Además, veremos nuevos adelantos de The Batman, Peacemaker, The Flash, Aquaman and the lost kingdom, Supergirl, Black Adam, Injustice, Catwoman: hunted, Batwoman, Stargirl, Harley Quinn y más.

El velocista escarlata demostrará todo su poder en la película. Foto: Warner Bros / DC FanDome 2020

¿Cómo ver el live stream del DC FanDome 2021?

Warner Bros. Pictures anunció que el DC FanDome 2021 se podrá ver desde los sitios oficiales. Deberás registrarte online a través de dcfandome.com para obtener el minuto a minuto del evento. Asimismo, obtendrás contenido exclusivo de DC Comics. En Perú, el show estará disponible desde el mediodía.

¿Cómo registrarme gratis en dcfandome.com?

Paso 1. Ingresar al link

Ingresa al link oficial del evento AQUI para registrarte y obtener toda la información exclusiva.

Regístrate gratis al DC FanDome 2021. Foto: captura / DC FanDome

Paso 2. Fecha de nacimiento

Tu fecha de nacimiento es clave para calcular tu edad y disfrutar de todo el contenido de DC.

Paso 3. Regístrate con tus datos personales

Debes registrar un correo electrónico personal y generar una clave lo suficientemente segura. Además, acepta si deseas recibir información de personajes, series, películas, estrenos, videojuegos y más del DCEU. Asimismo, acepta las condiciones de uso y políticas de seguridad.

Paso 4. Agrega el evento a tu calendario

Al agregar el DC FanDome 2021 a tu calendario, automáticamente recibirás una notificación, por medio de tu correo electrónico, minutos antes de iniciar el show.

Paso 5. Contenido desbloqueado

Si no te registras, verás que no podrás acceder a todo el contenido de DC Comics.

Un vez realizado, disfrutarás de todo lo que quieras.

Puedes ver DC spotlight: Shazam.

Teaser del DC FanDome 2021