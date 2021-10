Claudia Llosa: “En el cine hay que seguir luchando para dar espacio a muchísimas voces”

Claudia Llosa ha llevado al cine la novela de la argentina Samanta Schweblin. Ambas escribieron el guion de Distancia de rescate, thriller que aborda el miedo a la pérdida, la libertad y la complejidad de la maternidad. “Casi utilizo la ficción como un simulacro para reflexionar, para pasar por ese proceso emocional. ¡Qué peor temor hay que poder perder un hijo! Es como si la ficción te permitiera vivir esa emoción sin las heridas. Reaprender y reconstruirse”, nos responde por Zoom. La cineasta peruana radicada en España comenta que espera volver para hacer cine. “Y con Magaly Solier, me encantaría. Siempre estoy trabajando, es una lucha, es un trabajo constante. Estoy segura de que podré volver a Perú a grabar”.

Aunque sostiene que su cine nunca tuvo como objetivo “romper paradigmas”, Distancia de rescate muestra la fascinación entre dos personajes que hablan de la maternidad, transitando “en su oscuridad” y en sus luces. “Es como romper estos viejos preconceptos de la maternidad, que lo único que hacen es no representarnos, ¿no? También nos impacta sobre cuánta distancia de rescate tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros sueños, sobre nuestros ideales y sobre el planeta”.

‘Amanda’ y ‘Carola’ se conocen en un pueblo argentino, donde sucederán hechos sobrenaturales. “Todos hemos sentido de manera muy clara, muy física y no tenemos que ser madres para sentirlo, esta sensación de estar calculando la distancia en la que puedo estar mirándola de lejos, pero dejar que tenga la posibilidad de que explore para que se redescubra, confía en sí misma. Y lo mismo como individuo, tener la posibilidad de seguir creciendo. Estar activo y alerta… es ese equilibrio. ¡Es tan difícil! Y uno siempre arriesga más de lo que debería, ¿sabes? O estás en esa pugna”.

La nueva película de Llosa es protagonizada por María Valverde y Dolores Fonzi. Fuente: Mundo Películas

Llosa vuelve a tomar como temas lo rural, las creencias y también las autoridades casi inexistentes. “Estábamos hablando de ese campo idílico, esa sensación que tenemos todos los latinoamericanos de que en el campo hay algo sano, algo mejor, que es donde voy a encontrar el secreto de algo que me falta, donde voy a encontrarme. Es una especie de fantasía. De pronto nos encontramos con que el campo está mucho más industrializado, hay mucho más peligro. Es ese reverso que nos devuelve el espejo a nosotros mismos”.

¿Qué tan cerca sigue tu cine de lo que pasa en Perú?

Tenía que enraizar el lugar, tenía que estar en el campo argentino. Pero había algo que me interesaba mucho, precisamente, que parezca que puede ser cualquier lugar. No es un problema que atañe a una específica área geográfica, no, esto te puede tocar a ti. Y en ese sentido no solo atañe al Perú.

Sin que lo llames un proyecto feminista, es una cinta hecha por mujeres. El cine necesita más de esa perspectiva para contar historias, ¿no?