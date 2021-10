You, temporada 4: Netflix renueva su exitosa serie con Penn Badgley

La esperada tercera temporada de la serie de suspenso You está por estrenarse en Netflix. No obstante, los fanáticos no estarán en vilo sobre si volverá o no después porque el streamer ya ha renovado su exitoso título para una cuarta temporada . El anuncio se dio en Twitter y en YouTube, plataforma en la que se adjunta un perturbador video muy acorde con las tendencias psicóticas de la producción protagonizada por Penn Badgley.

En el video, el conflictivo Joe Goldberg (Badgley) proclama en una tanda de cortes editados que “solo quiero ser lo suficientemente bueno para ti”, con todo y su característico tono de voz que tanto ha hipnotizado a sus millones de seguidores. Asimismo, se pueden apreciar diversos flashbacks con personajes como Beck, Candace, y Peach, que nos recuerdan los angustiosos acontecimientos de las dos últimas entregas.

La última vez que vimos a Joe en You, este se vio obligado a mudarse a los suburbios para criar a su nueva familia, luego de que su novia Love le revelara que estaba embarazada. Si bien Goldberg se ha enfrentado a diversas locuras, incluyendo múltiples asesinatos y secuestros, ser padre podría ser su reto más grande hasta la fecha.

¿Qué veremos en la tercera temporada de You?

En la tercera temporada de You, Joe y Love, ahora casados y criando a su bebé, se han mudado al norte de California, específicamente al enclave de Madre Linda, donde están rodeados de empresarios tecnológicos privilegiados, mamás blogueras prejuiciosas y biohackers. Pese a que el protagonista está comprometido con su nuevo papel de marido y padre, teme la impulsividad letal de Love.

Y luego está su corazón ¿Podría la mujer que ha estado buscando todo este tiempo vivir justo al lado? Escapar de la jaula de un sótano es una cosa. ¿Pero la prisión de un matrimonio perfecto con una mujer que conoce sus trucos? Bueno, eso resultará en un escape mucho más complicado.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de You?

La tercera temporada de You, compuesta por 10 episodios, llegará a las pantalla de Netflix el próximo viernes 15 de octubre.