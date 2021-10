‘The Beatles: get back’: emocionante tráiler del documental dirigido por Peter Jackson

En marzo de 2020 se informó que Walt Disney Studios adquirió los derechos de distribución del documental The Beatles: get back, proyecto a cargo del cineasta Peter Jackson, mente detrás de la exitosa producción El señor de los anillos.

Para los fanáticos de la banda inglesa, esta es una oportunidad única para ver la visión que tiene el ganador del Oscar sobre la historia de los íconos de la música, sobre todo teniendo en cuenta que es un gran seguidor de los chicos de Liverpool.

Debido a la gran cantidad de metraje revisado y a que el director ha pasado los últimos tres años editando, Disney Plus anunció meses atrás que The Beatles: get back será presentado en una serie de tres episodios individuales, los cuales tendrán una duración aproximada de dos horas y se emitirán durante tres días: 25, 26 y 27 de noviembre de este año, a través de la plataforma.

Tráiler de The Beatles: get back

¿Qué veremos en el documental The Beatles: get back?

Disney informó que el documental tiene como principal objetivo trasladar al público a las sesiones de grabación de la emblemática banda durante la realización del álbum Get back. Asimismo, ha trascendido que este proyecto ha sido construido a partir de más de 56 horas de material inédito, el cual fue rodado en enero de 1969 por la documentalista Michael Lindsay-Hogg.

Dicho material, centrado principalmente en el concierto en la azotea que la banda realizó para una audiencia privada en 1969 en la sede de sus Apple Studios en Londres, se convirtió en la película de 1970 Let it be, pero el material de Peter Jackson se está enfocando en las escenas detrás de cámaras de John Lennon, Paul Mccartney, George Harrison y Ringo Star.