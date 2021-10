El juego del calamar causa furor en China, pese a que no se puede ver en ese país

Aunque no está disponible en China, la serie de Netflix El juego del calamar causa furor en este país donde numerosos seguidores esquivan los controles para descargarla ilegalmente y hasta compran productos vinculados con la producción como sus peculiares disfraces.

Esta serie surcoreana no estaría permitida en el país chino debido a que su contenido violento no consigue la aprobación de los censores del país asiático. Sin embargo, esto no ha sido inconveniente para conseguir una legión de seguidores en ciudades como Shanghái, donde una multitud se aglomera diariamente en una tienda que vende ‘dalgona’, un dulce surcoreano que apareció en la serie.

Los astutos fabricantes de China no dejaron pasar la oportunidad y empezaron a producir disfraces y máscaras de la serie que empiezan a inundar las plataformas de comercio digital del país. Un comerciante del país asiático, aseguró a la agencia de noticias AFP, que sus ventas crecieron un 30% tras poner a la venta productos de la serie. “No sabía nada de la serie hasta que un cliente me preguntó si vendía las máscaras negras que lucen los guardias de seguridad del concurso”, cuenta el vendedor.

A pesar de la censura, la audiencia china ha conseguido esquivar los controles en internet. “Nuestro cálculo es que El juego del calamar, que está obteniendo popularidad global, está siendo distribuida ilegalmente en unas 60 páginas de China”, dijo el embajador de Corea del Sur en China, Jang Ha-sung, en una reciente audiencia parlamentaria.

Prueba de que el fenómeno llegó también al gigante asiático es que el hashtag El juego del calamar ha alcanzado casi 2.000 millones de visualizaciones en las redes sociales. Asimismo, en los comentarios de las redes los usuarios se preguntan cómo sería una versión china de la serie. “No pasaría la censura si hiciéramos una producción así... Si fuera demasiado violenta, sería retirada”, decía un internauta.