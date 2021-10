DC Fandome: ¿qué paneles están confirmados para el 16 de octubre?

Uno de los eventos más esperados del año es el DC Fandome 2021. En su versión del año anterior, fanáticos estuvieron emocionados al ver al cast reunido de The Suicide Squad, película dirigida por James Gunn, y que en aquel entonces estaba en sus primeras etapa de inicio.

También se dio a conocer que varias series de televisión del DC Universe habían renovado sus temporadas y sus protagonistas compartieron información con los asistentes. Para este año, seguidores de la marca anticipan más de un llamativo momento con la presentación del tráiler de The Batman.

Tráiler de DC Fandome 2021

¿Cuáles son los paneles en DC Fandome 2021 EN VIVO?

En el tráiler del evento se nos muestra un vistazo rápido a una variedad de películas, programas de televisión y videojuegos que serán parte de la reunión. En cuanto a las películas, los fanáticos pueden esperar paneles de Aquaman y el reino perdido, Batgirl, The Batman, The Flash, ¡Shazam! Fury of the gods y Blue Beetle.

Panel de Batman en el DC Fandome

Robert Pattinson es el nuevo Batman de DC Comics. Foto: Warner Bros. Pictures

Luego de que el primer avance de The Batman hiciera estallar el internet, se espera que en esta ocasión se muestre un nuevo avance ahora con Zoë Kravitz dando vida a Catwoman.

Sobre las producciones televisivas, DC Fandome 2021 presentará paneles con los repartos de Batwoman, Doom Patrol, DMZ, The Flash, Harley Quinn, Peacemaker, Supergirl, Superman & Lois y Sweet Tooth.

Entre los invitados más esperados están J.J. Abrams (que prepara un reboot de Superman) y Reggie Hudlin (productor de la próxima cinta Static Shock), así como Lynda Carter y Patty Jenkins en el marco de la celebración por el 80 aniversario de Wonder Woman.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el DC Fandome 2021?

Warner Bros. Pictures anunció que el DC FanDome podrá verse desde sus sitios oficiales este sábado 16 de octubre. La reunión estará disponible online a través de dcfandome.com. En Perú, el evento estará disponible desde el mediodía.