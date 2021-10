Wonka será un musical: Timothée Chalamet cantará temas originales para el filme

Willy Wonka y su mundo de chocolate está por regresar a la pantalla grande en 2023. De la mano de Warner Bros., el personaje del emblemático sombrero gigante dejará de lado a Johnny Deep para ser llevado al cine en una precuela protagonizada por Timothée Chalamet, quien compartirá escenas con el icónico Rowan Atkinson, conocido mundialmente como Mr. Bean. Si bien la estrella de Dune ya ha dejado ver su caracterización, un nuevo reporte indica que esta película será en realidad una versión musical.

Timothée Chalamet dará vida al popular personaje de Charlie y la fábrica de chocolate. Foto: composición/Warner Bros. Pictures

De acuerdo con lo compartido por el portal especializado Collider, la revista Time ha revelado que Chalamet ha estado grabando canciones originales para el filme en el estudio Abbey Road en Londres, con la cual este nuevo proyecto seguirá la línea de sus antecesoras. Además, —continúa el citado medio—, se sabe que el reconocido compositor y cantante Neil Hannon está a cargo de escribir los temas.

Por lo pronto, Screen Rant ha compartido un clip obtenido desde una villa rural en Inglaterra, en donde se puede ver al nuevo Wonka en una secuencia musical. Esto se habría confirmado con imágenes filtradas desde el set de rodaje.

Timothée Chalamet en escenas filtradas desde el rodaje de Wonka. Foto: Screen Rant.

La cinta tiene altas expectativas en torno a su estreno, gran parte de ello es debido a la presencia del protagonista de Call me by your name. No obstante, el resto del reparto también ha emocionado a los fanáticos, ya que incluye a grandes estrellas como Keegan-Michael Key, Tom Davis, Simon Farnaby, Kobna Holdbrook-Smith, Mathew Baynton, Jim Carter y Rich Fulcher. Recientemente, la precuela también incorporó a Sally Hawkins y a la ganadora del Oscar Olivia Colman.

Wonka está dirigida por Paul King, reconocido por su trabajo en las películas de Paddington. El cineasta trabaja sobre un guion elaborado por él mismo junto a Farnaby, el coguionista de Paddington 2. Por su parte, David Heyman producirá la película para Heyday Films, junto a Luke Kelly, con los productores ejecutivos Michael Siegel y Alexandra Derbyshire.

¿Cuándo se estrena Wonka?

La precuela titulada Wonka tiene una fecha de estreno programada para el 17 de marzo del 2023.