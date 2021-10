Timothée Chalamet sobre películas de superhéroes: “Me han aconsejado que me aleje”

A sus 25 años, Timothée Chalamet, quien protagonizará a Willy Wonka, es consciente de lo que quiere para su carrera como actor. Durante los últimos años, Chalamet ha sabido mantener el control de su imagen y a tenido una gran intuición para elegir papeles, combinando las producciones más lujosas de Hollywood con los films independientes de mayor prestigio crítico.

En ese sentido, el actor ha participado tanto en Dune de Denis Villeneuve (que llega a Estados Unidos este 22 de octubre) como pronto estrenará La crónica francesa de Wes Anderson y No mires arriba, dirigida por Adam McKay y prevista para lanzarse en diciembre por Netflix. Además, resalta la película por la que está acaparando más atención en los medios, Los orígenes de Willy Wonka.

Timothée Chalamet dará vida al popular personaje de Charlie y la fábrica de chocolate. Foto: composición/Warner Bros. Pictures

Respecto a esta última, Chalamet publicó hace un par de días una imagen desde el set caracterizado como el memorable personaje creado por el escritor Roald Dahl. La película de Wonka tiene previsto estrenarse el 17 de marzo de 2023.

En una entrevista al diario estadounidense Time, Timothée Chalamet reflexionó sobre el rumbo que le quiere dar a su carrera de actor y sobre su obsesión por no dar pasos en falso.

“Uno de mis héroes, no puedo decir quién o me patearía el trasero, me rodeó con su brazo la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo: nada de drogas duras y nada de películas de superhéroes”, ha declarado Chalamet.

Sin embargo, no hace mucho se le vinculó con The Batman de Matt Reeves, donde tendría un papel secundario que al final no fue confirmado.