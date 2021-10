Rebelde way, el reencuentro: Mía, Pablo y Felipe se volvieron a ver para recordar la serie, giras y película

Han pasado 17 años desde la última vez que vimos juntos a los cuatro protagonistas principales de Rebelde way. Este sábado 9 de octubre de 2021, lo que muchos pedían, se cumplió: Rebelde way, el reencuentro. Aunque faltó una integrante, es la primera ocasión, después de mucho tiempo, que la mayoría de la banda Erreway están reunidos.

Solo hace unos meses disfrutamos de una conversación entre Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Cris Morena, creadora de esta fabulosa historia que cautivó a muchos. El motivo: celebrar los 19 años de la telenovela argentina que se estrenó el 27 de mayo de 2002. Fue una alegría para la mayoría de fans, sin embargo, querían ver a todos.

Reencuentro de Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Cris Morena

Ahora, Luisana Lopilato, Benjamín y Felipe se juntaron en un live de Instagram. Hasta poco antes que Lopitano invite a los chicos a la sesión, se esperó a Camila Bordonaba, pero la conexión con Cami no se pudo concretar . Esto no fue motivo para que los intérpretes de Mía Colucci, Pablo Bustamante y Manuel Aguirre se divirtieran y recordaran todos los momentos vividos durante las grabaciones y giras mundiales.

“Hoy es un día muy especial. Ustedes me pidieron que lo hiciera cuando venga a Argentina de visita. Querían vernos juntos otra vez y traté... Hice lo posible”, inició Luisana. “¿Me pueden explicar qué es esta locura? ¡Todo el mundo me pedía que nos juntáramos!” , dijo la actriz cuando ya los tres estaban conectados y había unos 30 mil usuarios viéndolos.

“Hay nuevas generaciones de fans, hijos de padres y madres vieron el programa. Explotó en Netflix”, explicó Rojas, aludiendo al estreno del programa en la plataforma en 2019. “Gracias por convocarnos, Lu, para recordar un poquito” , agregó.

Por otro lado, Colombo recordó que uno de los mejores momentos de su carrera fue trabajar con Cris Morena: “Fue una apuesta muy grande. Cris se abría de Telefe con su propia productora, y pasamos de hacer algo infantil (Chiquititas) para tratar temas que eran tabú: droga, bullying, sexo... Temas que quizás hoy se tocarían de mejor manera, pero que en ese momento directamente no se tocaban. Lo que pasó a nivel internacional nadie lo esperaba. Nos estalló en la mano. Y, además, abrimos un mercado”.

Reencuentro de Luisana, Felipe y Benjamín

No hay duda que la gran ausente fue Bordonaba, quien daba vida a Marizza Pía Spirito. Todos los seguidores preguntaron por ella, hasta la misma Lopitano tuvo muchas ganas de disfrutar un momento con Cami, al menos por llamada de voz: “¡Yo también quiero verla a Cami! ¡Pero no tiene Instagram!” .

A lo que Felipe contestó: “Es complejo comunicarse con Cami, porque muchas veces no tiene señal en el celular y además no tiene redes. Hay que acomodarse a sus horarios e intentar. ¡Ella maneja un reloj distinto!”. Asimismo, aseguró que “Cami siempre está presente y siempre les manda besos a los dos” .

Erreway: 4 caminos. Foto: Cris Morena Group

Algo que no se pensó fue ver a los hijos de los artistas involucrados en la transmisión, una ocasión muy especial debido a que se notó el pasar del tiempo, de lo muy jóvenes que iniciaron en la actuación y canto al hoy, unos padres de familia.

No hay duda que será un día muy recordado por todos los fans de Rebelde way. Tal vez pronto se pueda repetir esta reunión con toda la banda completa, pues la protagonista de Casados con hijos mencionó que le encantaría cruzarse con Cami algún día. “Cuando venga a capital no se nos va a escapar”.

Concierto La rebeldía continúa de Erreway