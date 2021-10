Eternals: directora revela cuántas escenas post créditos tendrá y su importancia en el UCM

No hay duda de que las escenas post créditos son el eje de las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): todas las películas del estudio cuentan con una o dos de estas secuencias y Eternals no será la excepción. Chloé Zhao, directora de la película, confirmó en una entrevista con el portal Fandango que la cinta tendrá dos; y aunque la cineasta no se atrevió a revelar el contenido, sí brindó detalles sobre la historia que mostrará la película.

“¡Sí! (respecto a las escenas post créditos). No se queden solo con la primera, también quédense para la segunda. Son igualmente importantes en peso y ambas tienen grandes sorpresas para ustedes. La película está ambientada después de que los Vengadores recuperan a la mitad de la población del universo y del planeta”, dijo.

PUEDES VER Eternals: nuevo adelanto muestra los cambios que tendrá el UCM en la fase 4

“Entonces, la forma en que vemos un evento como ese es siempre, para nosotros, visto como una enorme implicación ecológica, (si) algo así le sucedió a nuestro planeta. Entonces, entre esa implicación ecológica y el repentino y misterioso regreso de The Deviants, es hora de que los Eternos vuelvan a trabajar”, agregó Zhao.

Eternals - fecha de estreno

Tras la polémica por los lanzamientos en simultáneo de Viuda Negra, Cruella y Jungle cruise en Disney Plus, Marvel Studios decidió que Eternals será la excepción y llegará primero a cines el próximo 5 de noviembre.

Eternals - tráiler

Eternals – personajes