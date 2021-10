Chucky en Netflix: películas de la saga Child’s play disponibles en el streaming

Child’s play, Chucky, El muñeco diabólico, diferentes nombres pero un solo sentimiento: terror. Si pensaste que tus pesadillas de niño quedaron en los años noventa, puede que debas reflexionarlo nuevamente, ya que SYFY y USA Network, de la mano de Don Mancini (creador de la saga original), están por estrenar una serie protagonizada por el icónico personaje, que en Latinoamérica llegará a través de la plataforma de streaming Star Plus.

Chucky, la serie tendrá un total de ocho episodios. Foto: Star Plus

Claro que la historia del espeluznante juguete ha ido rotando alrededor de los años por medio de diferentes servicios online; no obstante, lo más probable es que tengas una suscripción activa a Netflix. En ese sentido, para que te preparares para la nueva producción de la franquicia, te presentamos las películas de Chucky que actualmente están disponibles en la videoteca del gigante del streaming.

Chucky 2: el muñeco diabólico (1990)

Andy Barclay ha sido colocado en un hogar de adopción tras los trágicos acontecimientos de la primera película, ya que su madre fue internada. En un intento de salvar su reputación, los fabricantes de Chucky reconstruyen el muñeco asesino, para demostrar al público que no había nada malo en él desde el principio. Al hacerlo, también devuelven a la vida el alma del asesino en serie Charles Lee Ray. Mientras el muñeco diabólico intenta localizar a Andy, el número de cadáveres aumenta. ¿Podrá el niño escapar, o su cuerpo será poseído?

Chucky 3: el muñeco diabólico (1991)

Han pasado ocho años desde los acontecimientos de la segunda entrega. Ahora vemos que Andy es un adolescente que ha sido inscrito en una escuela militar. La compañía de juguetes Play pals decide reeditar su línea Good guys, pensando que después de todo este tiempo la mala publicidad se ha calmado. Al reutilizar viejos materiales, el espíritu de Charles Lee Ray vuelve a cobrar vida. En su búsqueda de Barclay, el muñeco cae en manos de un niño más pequeño, y se da cuenta de que puede ser más fácil transferir su alma a este joven desprevenido. Sin embargo, la antigua víctima es quien sabe lo que pasa.

El hijo de Chucky (2004)

Cuando comienza la producción de una película que detalla la leyenda urbana de las letales hazañas de sus padres, Glen se dirige a Hollywood, donde trae a sus sanguinarios progenitores de vuelta de la muerte. Aunque es aceptado inmediatamente, la dinámica familiar dista mucho de ser perfecta: Chucky no puede creer que su hijo no quiera seguir sus pasos asesinos, mientras que Tiffany, impresionada por las estrellas, no puede creer que la película sea protagonizada por su actriz favorita, Jennifer Tilly, que pronto se convierte en anfitriona involuntaria.

La maldición de Chucky (2013)

Tras los acontecimientos de Seed of Chucky, Nica, una joven obligada a ir en silla de ruedas desde su nacimiento, tiene que reagrupar a su hermana Barb y a su cuñado Ian para el funeral de su madre. Sin embargo, Nica recibe un extraño paquete: un espeluznante muñeco. Después de que la gente empieza a aparecer muerta, la intrépida joven pronto sospecha que su espeluznante regalo es mucho más que una simple figura para niños.