Will Poulter será Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia 3, confirma James Gunn

Will Poulter será el encargado de interpretar a Adam Warlock en la nueva cinta de Guardianes de la Galaxia 3. El director James Gunn confirmó la noticia este lunes 11 a través de su cuenta de Twitter oficial. Esto ha supuesto una tristeza para los que ansiaban que fuese otro actor, como Zac Efron, quien diera vida al poderoso personaje de Marvel. Sin embargo, los fanáticos del eterno han mostrado su conformidad con la elección del actor inglés.

James Gunn ya había desmentido rumores de otros cast de Warlock en marzo de este mismo año al tildar de un “sin sentido” a lo que los medios hablaban en ese entonces, ya que —según sus palabras— ni siquiera había iniciado el proceso para buscar al actor adecuado. Pese a esto, los fanáticos no dudaron en realizar distintos fan art para mostrar cómo se verían diversos artistas en la piel dorada del personaje.

Algunos medios insistieron en que Zac Efron sería Warlock, pero finalmente nada de esto pareció importarle a Gunn, quien esta tarde reveló oficialmente a Will Poulter como el nuevo integrante de la historia de los Guardianes de la Galaxia.

“Como ustedes saben, chicos, usualmente suelo derribar falsos rumores, así que bienvenido a la familia de los Guardianes, Will Poulter”, escribió Gunn durante esta tarde en sus redes sociales al compartir la noticia para todos sus fanáticos. “Es un increíble actor y chico maravilloso. Te veo en un par de semanas”, añadió.

James Gunn dio la bienvenida al actor al UCM. Foto: Twitter

Will Poulter es conocido por haber actuado en filmes taquilleros de comedia, drama, aventura, entre otros géneros. Algunas de sus participaciones más destacables han sido en Somos los Miller, Maze runner, El renacido, Black mirror: bandersnatch y Midsommar.

Roles más destacados de de Will Poulter. Foto: composición LR

Respecto a Warlock, este fue introducido por primera vez al UCM en una de las escenas poscréditos de Guardianes de la Galaxia 2, cuando el personaje de Ayesha (Elizabeth Debicki) le revela a su camarera el perfecto Soberano que ha creado para ayudar a destruir a los superhéroes de una vez por todas. Con esta imagen, muchos de los fanáticos de Marvel teorizaron que aparecería en Avengers: infinity war o Endgame al considerar que sería el único capaz de derrotar a Thanos. No obstante, esto no ocurrió.

Desde ese entonces, han pasado cuatro años y Marvel ya se encuentra en su Fase 4 con inéditas series en Disney Plus y nuevos héroes como Shang-Chi y The Eternals, así como la tercera parte de los Guardianes. Se espera que lleguen aún más películas como Black Panther 2 y Thor Love and thunder en el futuro.

Guardianes de la galaxia 3, cinta en la que Adam Warlock tendrá una importante participación, tiene planeado su estreno para el 5 de mayo de 2023, por lo que aún queda mucho tiempo hasta el día de su llegada a cines. Probablemente algunas fotos desde el set de grabación salgan en los próximos meses y muestren el primer look de Will Poulter como el héroe dorado.