What if? temporada 2: Gamora destructora de Thanos tendrá episodio en la nueva entrega

No hay duda que What if? fue una de las series más vista por los suscriptores de Disney Plus. Basada en los cómics del mismo nombre, el show se centró en qué hubiera pasado con las principales figuras del UCM, si hubiera tomado decisiones distintas a las que vimos en las películas de Marvel Studios. Sin embargo, la primera temporada de la ficción contó con menos episodios de lo esperado, ya que se programaron diez capítulos en la primera temporada.

Es fácil intuir que la entrega que se dejó de lado es el centrado en Gamora destructora de Thanos. El episodio iba a mostrar como la guardiana de la galaxia derrocaba y asesinaba a su padre. Incluso el último capítulo de What if muestra cómo ella y Tony Stark se encuentran con el forjador Eitri, antes que el Vigilante la convoque para que sea parte de los Guardianes del Multiverso.

What if…? capítulo 9: Gamora porta el traje de Thanos en nuevo adelanto. Foto: Disney Plus

A.C. Bradley, por su parte, confirmó que la idea original era mostrar el episodio de Gamora antes del final de temporada, pero la pandemia ocasionada por el coronavirus hizo que se reserve para la segunda parte de What if?