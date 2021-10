Scream 5: Ghostface, Courteney Cox y más retornos en primer vistazo del filme

Después de revelarse, el último domingo 10 de octubre, la caracterización de Timothée Chalamet como Willy Wonka para la precuela del chocolatero, los fanáticos del cine han sido sorprendidos con un nuevo golpe de nostalgia. Scream 5, la quinta entrega de la icónica saga slasher, acaba de lanzar unas primeras imágenes de sus personajes, tan solo unos meses después que mostraran que su producción se había completado.

Neve Campbell como Sidney Prescott y Courteney Cox como Gale Weathers. Foto: Entertainment Weekly

Ghostface. Foto: Entertainment Weekly

David Arquette como Dewey Riley. Foto: Entertainment Weekly

Jenna Ortega como Tara. Foto: Entertainment Weekly

Melissa Barrera como Sam. Foto: Entertainment Weekly

Marley Shelton como sheriff Judy Hicks. Foto: Entertainment Weekly

Jack Quaid y Melissa Barrera como Richie y Sam. Foto: Entertainment Weekly

Jasmin Savoy Brown como Mindy. Foto: Entertainment Weekly

Dylan Minnette como Wes. Foto: Entertainment Weekly

Mason Gooding como Chad y Sonia Ammar como Liv. Foto: Entertainment Weekly

Como se ve en la galería de fotos, esta esperada entrega traerá nuevamente a Ghostface, además del esperado retorno de Courteney Cox en su papel de la periodista Gale Weathers. Otros nostálgicos reingresos son los de Neve Campbell como Sidney Prescott, Marley Shelton como la sheriff Judy Hicks, David Arquette como el agente Dewey Riley, y Roger L. Jackson como la voz del villano.

En cuanto a los nuevos rostros, los actores que se unen a la franquicia son Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison, Kyle Gallner, Dylan Minnette, y Sonia Ben Ammar.

El próximo Scream es la primera cinta de la franquicia que no dirige Wes Craven. En su lugar, los directores de Ready or not, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, están a la cabeza de su realización. Los cineastas trabajaron sobre un guion elaborado por James Vanderbilt y Guy Busick, mientras que el antiguo guionista Kevin Williamson funge como productor ejecutivo en esta ocasión.

¿De qué trata Scream 5?

Pese a que existe una sinopsis oficial, la premisa es bastante general de lo que veremos en el corte final: “Una joven que regresa a su antigua ciudad natal, sólo para encontrarse con horribles casos de asesinato relacionados con un notorio asesino en serie enmascarado”. No obstante, los admiradores suponen que estas líneas harían referencias al regreso de Sidney.

Lo que está claro, dado a que es un sello de la serie de películas que la preceden, es que Ghostface volverá a apuñalar víctimas, generando el caos bajo su emblemática máscara.

¿Cuándo se estrena Scream 5?

De acuerdo con lo compartido por Entertainment Weekly, Scream 5 se estrenará el próximo 14 de enero de 2022.