Eternals: tiempo de duración y escenas post créditos confirmadas por Marvel

Tras el sorprendente arribo exclusivo a los cines de Shang-Chi, Marvel Studios tiene el terreno preparado para sus próximos lanzamientos. Si bien Spider-Man: no way home es uno de lo proyectos más esperados del año, la fase 4 tiene otra importante cita con los fanáticos: Eternals. En ese sentido, Chloé Zhao, directora del filme, reveló algunos detalles sobre su nueva apuesta fílmica, como la cantidad de escenas postcréditos.

“Sí. No te quedes solo en la primera, quédate también en la segunda . Son igual de importantes en cuanto a peso, y ambos tienen grandes sorpresas para ti”, confesó la oscarizada cineasta en entrevista con Fandango. De esa manera, el mencionado portal dio a conocer que la duración del metraje supera las dos horas y media (Screen Rant dice que son 156 minutos exactamente). Con ello, se convierte en la segunda de mayor extensión en el UCM, solo superada por Engame (181 minutos)

La ganadora del Oscar Chloé Zhao dirige Eternals. Foto: composición AFP/difusión.

Ante ello, Zhao justificó la duración de su obra en función a la gran historia y el desarrollo de sus personajes: “Podría ser más larga. Ya sabes, son diez personajes, los Celestiales y 7.000 años. Pasan muchas cosas”. Además, comentó que ha añadido su propio toque cinematográfico a la cinta del UCM.

“Lo que me atrajo a esta película y por lo que me contrataron, creo, es que la experiencia visual para esta película debe sentirse lo suficientemente inmersiva para que el público crea que estos personajes de superhéroes han caminado por la tierra durante 7.000 años. Así que, para hacer eso, hay lo que me gusta llamar una forma antropológica de capturar las cosas”, precisó.

“Las cámaras están muy ancladas en la tierra, y los movimientos son muy naturales. (…) Se trata de dar al público el espacio y el tiempo para poder explorar lo que hay dentro del encuadre, y así llegar a su propia conclusión de la relación entre los personajes y el espacio en el que están”, agregó.

Eternals tiene en su elenco a figuras reconocidas como Angelina Jolie, Salma Hayek, y muchas más. Foto: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Etenals?

A diferencia de otros lanzamientos del UCM, Eternals tendrá un estreno exclusivo en cines el próximo 5 de noviembre.