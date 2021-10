Deadpool 3: creador Rob Liefeld no lanzará spoilers por temor a las consecuencias

El futuro de la saga cinematográfica de Deadpool se puso en duda, tras la compra de 20th Century Fox a manos de Disney. Para alegría de los seguidores del personaje, la compañía anunció que completarán la trilogía con una tercera entrega que también marcará su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel.

En cuanto a lo que podemos esperar del film, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aseguró que tendrá calificación R como sus entregas predecesoras y que el guion está siendo supervisado por Ryan Reynolds. Sin embargo, aún no hay fecha de estreno ni mayores detalles sobre el argumento.

Al respecto, el creador del Deadpool en los cómics, Rob Liefeld, confesó que la preproducción está desarrollándose sin problemas y que también está al tanto de lo que ocurrirá en la película. Pese a esto, prefirió no revelar nada por el temor a las consecuencias. Esto fue lo que dijo durante el Comic-Con de Nueva York 2021:

“Oh, claro. ¡Déjame compartir todo lo que sé sobre Deadpool 3! ¿Dónde está el francotirador que me va a disparar? […] Me encantaría decirte [lo que sé]. Pero no puedo, porque valoro mi vida”, fueron su simpática respuesta cuando un fan le cuestionó en el evento.

¿Quién es Deadpool?

Wade Winston Wilson, más conocido como Deadpool, es un personaje ficticio, mercenario, supervillano y antihéroe, que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. Desde el 2016 es interpretado por Ryan Reynolds.