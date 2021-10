Venom 2 sufre caída en taquilla en su segunda semana de estreno en Estados Unidos

A pocos días del estreno de Venom: let there be Carnage en Estados Unidos, la aparente promesa de que iba a ser todo un éxito en cines no se vio reflejada esta semana, ya que según un nuevo reporte por parte de Deadline, la cinta de acción no obtuvo los mejores resultados en taquilla, generando una caída del más del 76% en ventas.

Según el informe, la película recaudó el último viernes alrededor de 8 millones de dólares en ingresos nacionales y se estima que en el segundo fin de semana solo consiga ganar 31 millones de dólares para llegar a un total de 140 millones de dólares desde su lanzamiento.

Bajo esta premisa, todo lo acumulado logró estar por debajo del 1% de la primera entrega de Venom, ya que esta consiguió cerrar con 35 millones de dólares en su segunda semana, el equivalente al 56% de pérdida, lo que daría lugar a que la secuela no convenció del todo a los fanáticos de la franquicia.

Sin embargo, solo queda esperar en estos días cuál es el total de ganancia acumulada en Estados Unidos para conocer si realmente Let there be Carnage no llegó a superar a su antecesora.

Venom 2: ¿de qué trata la película?

Después de encontrar un cuerpo anfitrión en el periodista de investigación Eddie Brock, el simbionte alienígena debe enfrentarse a un nuevo enemigo: Carnage, el alter ego del asesino en serie Cletus Kasady.