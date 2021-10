Venom 2: escena de The Matrix 4 fue mostrada en Let there be Carnage

Venom 2 ya es una realidad en múltiples salas de cine en el mundo. La secuela tiene a Eddie Brock y a su simbionte en una batalla con un enemigo familiar, y muchos fanáticos han quedado satisfechos con esta nueva entrega. No obstante, y pese a que la escena poscréditos dejó impactados a los fanáticos del UCM, hay un detalle en particular que pasó inadvertido: la película protagonizada por Tom Hardy mostró una escena de The Matrix 4.

Venom 2 anticipa una bartalla de alta intensidad y violencia entre el protagonista y Carnage.

En conversación con el portal especializado Screen Rant, Christopher Kusiak, location manager en Let there be Carnage, confesó que la producción de ambos largometrajes tuvo que compartir la ciudad de San Francisco para el proceso de filmación de sus respectivas secuencias, algo que no fue del todo llevadero para la cinta de Andy Serkis.

“Muchas cosas afectaron al rodaje. Muchas de nuestras tomas de conducción desaparecieron porque Matrix controlaba todo el centro de la ciudad. Acabamos trasladando una escena de riesgo a la parte superior del aparcamiento porque no podíamos llegar a las zonas que queríamos por culpa de Matrix. Pero si hubiéramos estado allí primero, probablemente habría ido por otro lado”, precisó.

“ Los helicópteros estaban en realidad en la película Matrix . Matrix se estaba rodando al mismo tiempo, así que captamos parte de su actividad en la cámara”, agregó. Esto en particular, según explica el citado medio, puede verse cuando Brock y Venom se mueven a la cima de la emblemática Coit Tower.

En aquel momento, los personajes mencionan que huyen de la Policía, por lo cual los espectadores podrían suponer que los helicópteros son parte de la persecución; sin embargo, ahora se sabe que en realidad forman parte del filme de Keanu Reeves.

En el caso de Resurrections, no se sabe exactamente a qué escena de su metraje pertenece lo expuesto anteriormente, puesto que aún se estrenará el próximo 22 de diciembre.