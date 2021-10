Tilda Swinton se une a The killer, película de David Fincher

Considerado como uno de los directores más influyentes de este siglo por su película La red social, David Fincher tiene una carrera corta como director de largometrajes.

Según sus declaraciones al portal The Playlist, David Fincher estaría a punto de comenzar a grabar The killer, película que se lanzaría a través de la plataforma de Netflix.

David Fincher comenzaría las grabaciones de The Killer, película que se estrenará por Netflix.

Hasta el momento, se sabía que el protagonista de este thriller de asesinos, sería Michael Fassbender. La novedad sería la presencia de Tilda Swinton, que coprotagonizaría junto a él.

“Bueno, sí, creo que sí, sí”, dijo con una sonrisa de sorpresa. “Pero eso es el próximo año. ¡Esa es una historia completamente diferente! " fueron las declaraciones de la actriz cuando le preguntaron por el coprotagónico.

Por otro lado, se sabe que Tilda Swinton se encuentra formando parte del reparto de la nueva película de Wes Anderson que se está filmando en Chinchón, Madrid.

¿En qué se basa la película The killer?

The killer es una adaptación de la serie de novelas gráficas del mismo nombre de Alexis Nolent y sigue a un asesino a sangre fría (Fassbender) que comienza a tener una crisis psicológica en un mundo sin brújula moral.

David Fincher se cansó