No time to die recauda 56 millones de dólares en su estreno estadounidense

La cinta cinematográfica que gira alrededor del personaje ficticio de James Bond empezó el fin de semana recaudando 23,3 millones el viernes. La proyección inicial para cuando acabe el fin de semana era de 60 millones de dólares, pero debido a un sábado con menos ventas que el viernes, las expectativas bajaron a los 56 millones de dólares.

Si bien sus cifras están muy por debajo a comparación de los estrenos de los últimos meses como Venom: let there be Carnage (90 millones), Black Widow (80,4 millones), Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (75,4 millones) o Fast & Furious 9 (70 millones), el resultado tiene varias explicaciones.

Sin tiempo para morir. Foto: web

Las dos principales son su extremadamente larga duración de 2 horas y 43 minutos y que el público de James Bond es más adulto que el de las películas de Marvel, y es precisamente esa franja de espectadores la que sigue teniendo cierto respeto a la COVID-19, por lo que limitan su asistencia a los cines.

Por otro lado, muchos argumentan que Skyfall fue una anomalía dentro de la saga, y apuntan que Sin tiempo para morir va a marcar el tercer mejor estreno de la saga.

De todos modos, la industria está contenta con cómo está desarrollándose octubre, empezando con los 90 millones de Venom: let there be Carnage y los 56 millones que se espera que recaude Sin tiempo para morir. Seguidamente, las expectativas sitúan el estreno de Halloween kills alrededor de los 40 millones y el de Dune por encima de los 30.