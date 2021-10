Las cosas por limpiar, reparto: ¿quiénes interpretan el drama de Netflix?

Además del inamovible El juego del calamar -el éxito coreano creado por Hwang Dong-hyuk-, el top 10 de Netflix tiene a Las cosas por limpiar como uno de sus títulos más vistos. La miniserie consta de diez interesantes capítulos que nos transportan al caótico mundo de Alex y Maddy, cuya historia ya se ha ganado el corazón del público y de la crítica especializada. En ese sentido, a continuación te contamos un poco más acerca de sus personajes y sus intérpretes.

¿Quién es quién en Las cosas por limpiar?

Margaret Qualley – Alex

Alex es una madre que busca salir adelante limpiando casas a la vez que intenta darle una mejor vida a su pequeña hija, Maddy. Pero, para agregarle mayor dificultad a su situación, la joven debe arreglárselas sin el apoyo de su familia y escapar del peligroso exnovio que la maltrataba. Por ello, debe conseguir no solo un ingreso económico estable, también un hogar donde criar a su niña y ver la manera de educarse.

Los periodistas especializados han alabado la miniserie como un retrato vívido de la situación por la que atraviesan millones de mujeres en el mundo gracias a la actuación de Margaret Qualley, a quien puedes reconocer por su trabajo en películas como el live-action para Netflix de Death Note, The nice guys, y Once upon a time in Hollywood.

Margaret Qualley – Alex. Foto: Netflix

Nick Robinson – Sean

Sean es el exnovio de Alex. Aunque al principio solo es una representación de todo el trauma que ha vivido la joven, la serie luego logra escarbar en los problemas de adicción a las drogas que sufre. Con el pasar el tiempo, ambos buscarán la forma de interactuar a la vez que intentan criar a su hija.

Sean es interpretado por Nick Robinson, cuyos roles más reconocidos están incluidos en películas como Jurassic Park, La quinta ola y Love, Simon; además de tener un breve cameo en Love, Victor, donde también funge como uno de los productores.

Nick Robinson – Sean. Foto: Netflix

Andie MacDowell – Paula

Por si no lo sabías, Andie MacDowell (Footloose), que interpreta a Paula, la madre de Alex, es también la madre real de Margaret Qualley. En la serie, la mujer sufre un trastorno bipolar no diagnosticado.

Si bien el personaje se nota muy preocupada por la vida de su primogénita y en la de su nieta, su poca estabilidad emocional no la convierte en la persona más confiable para la protagonista.

Andie MacDowell – Paula. Foto: Netflix

Rylea Nevaeh Whittet – Maddy

Rylea da vida a Maddy, la hija de dos años de Alex y Sean. Sin embargo, no se sabe exactamente cuál es su edad en la realidad, aunque sí se ha confirmado que este es su primer papel como actriz.

Rylea Nevaeh Whittet – Maddy. Foto: Netflix

Billy Burke – Hank

Hank es padre de Alex, aunque es muy distante a ella. Además, todo apunta a que no está muy preocupado en su vida anterior, ya que ha construido una nueva familia muy lejos de la protagonista. En cuanto al actor, Burke es principalmente reconocido por su papel de Charlie en la saga Crespúsculo de Kristen Stewart y Robert Pattinson; además, ha tenido participaciones destacadas en proyectos como Revolution, Zoo, Major Crimes, y 9-1-1: Lone star.

Billy Burke – Hank. Foto: Netflix

Raymond Ablack - Nate

Nate es un viejo amigo de Alex que le echa una mano después de que ella deja a Nick. El padre soltero e ingeniero también está enamorado desde hace tiempo de ella. En cuanto a su intérprete, el actor canadiense Ablack tuvo su gran oportunidad dando vida al rompecorazones adolescente Sav Bhandari en Degrassi: the next generation, y pasó a aparecer en las series Orphan black, Narcos, y Shadowhunters. Los fans del éxito de Netflix Ginny y Georgia reconocerán a Raymond como el interés amoroso de Georgia, Joe.

Raymond Ablack - Nate. Foto: Netflix

Anika Noni Rose – Regina

Regina es una de las dueñas de las casas de ricos para las que el personaje de Qualley trabaja como mucama. En su caso, Rose prestó su voz a Tiana en La princesa y el sapo, mientras que sus próximos proyectos incluyen a The Outlaw Johnny Black y Pantheon.

Anika Noni Rose – Regina. Foto: Netflix

Tracy Vilar – Yolanda

Yolanda es la nueva jefa de Alex en la compañía de limpieza Value Maids. Por su parte, Vilar ha aparecido en producciones como Double jeopardy, Saved y House. Su próxima aparición será en Searching 2.

Tracy Vilar – Yolanda. Foto: Netflix

BJ Harrison – Denise

BJ Harrison interpreta a Denise, la mujer que dirige el refugio de violencia doméstica en el que se aloja Alex. La actriz es conocida por sus papeles en El origen del planeta de los simios y Hada por accidente. Su próxima película será A Christmas to savour.

BJ Harrison – Denise. Foto: Netflix

La historia real de Las cosas por limpiar

El libro, publicado en enero de 2019, se convirtió en un best seller, según The New York Times, recorre la vida de Land a los 28 años tras quedar embarazada de un hombre con el que había estado saliendo durante cuatro meses, un cocinero de Washington. Con más de una situación en contra, y varias escenas de violencia, la joven se fue a vivir a la casa de su padre, pero se encontró con la misma situación, por lo que busca otro refugio.

A través de la asistencia del Gobierno, solicitó ayuda económica con vales de vivienda, cupones de alimentos y más, pero tras conseguir empleo, se da cuenta de que las cosas no son fáciles como parecían: empezó a limpiar casas por US$ 9 la hora.

Tras estas adversidades, Stephanie Land logró hacerse de un préstamo estudiantil y obtuvo una licenciatura en Inglés y Escritura Creativa en la Universidad de Montana.