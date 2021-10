Las cosas por limpiar: cinco datos que no sabías sobre Margaret Qualley

Netflix sigue desatando todo tipo de reacciones en el público con su contenido original. Si quieres mantenerte al filo de un asiento con una impactante secuencia de desafíos mortales, puedes ver El juego del calamar; si te apetece un thriller con sello latino, puede que La venganza de las Juanas sea para ti. En caso estés buscando un conmovedor drama, entonces no te puedes perder Las cosas por limpiar, una miniserie de diez episodios que ya se ha ubicado dentro del top 10 de la videoteca del gigante streaming.

Las cosas por limpiar está protagonizada por Margaret Qualley en el papel de Alex, una joven madre soltera. Foto: composición/Netflix

Esta alabada producción tiene a Alex como su rol principal. La joven madre soltera buscará cualquier medio para darle a su pequeña hija, Maddy, y a ella misma una nueva oportunidad de conseguir una vida digna, lo cual se traduce en trabajar limpiando casas y en refugiarse en un hogar para víctimas de violencia doméstica.

La producción ha gustado no solo a los espectadores, también a la crítica especializada, gracias a la gran interpretación de la actriz Margaret Qualley. En ese sentido, te presentamos cinco datos que probablemente no sabías acerca de la protagonista.

Tuvo un pasado como bailarina de ballet

Antes de la actuación, Margaret soñaba originalmente con una carrera como bailarina de ballet profesional. “No tuve la formación adecuada cuando era muy pequeña que me hubiera permitido estar en las compañías en las que quería estar. Y me dije: ‘si no voy a ser la mejor, entonces no vale la pena’. Lo cual sé que es una cosa muy mala de decir’”, confesó en entrevista con la revista PAPER.

No obstante, sí tuvo la oportunidad de demostrar su talento ya que, en 2016, Qualley apareció en un anuncio dirigido por Spike Jonze para KENZO World. Aunque el corto fue coreografiado por Ryan Heffington, gran parte de la rutina de baile fue improvisada por la propia actriz.

Tuvo un pasado como bailarina de ballet. Foto: Instagram/@margaretqualley

Modelo de alta costura

Además de bailarina y actriz, la estrella de Las cosas por limpiar ostenta una faceta como modelo de alta costura. En concreto, tuvo su debut en las pasarelas gracias a Alberta Ferretti, quien la contrató cuando tenía solo 16 años para que modelara en el New York Fashion Week. Ahora, es contactada por diferentes marcas como Chanel.

Modelo de alta costura. Foto: Instagram/@margaretqualley

Su madre en la ficción y la realidad

En Las cosas por limpiar, Margaret da vida a Alex, hija de Paula. No obstante, la actriz que interpreta a la inestable mujer es la madre de la protagonista en la vida real. Se trata de Andie MacDoweell, a quien probablemente puedes reconocer en los comerciales de Loreal, ya que tuvo y mantiene una estrecha relación con la firma de belleza.

Además, fueron justamente sus apariciones en las publicidades de Calvin Klein las que le permitieron llamar la atención de diferentes personalidades relacionadas a la industria del cine. De esa manera, pasó a ser vista en películas como Cuatro bodas y un funeral, Footloose (2011), y Magic Mike XXL.

Su madre en la ficción y la realidad. Foto: Instagram/@andiemacdowell

Propuso a su madre en el papel de Paula

En entrevista con E! Online, Margaret comentó que la presencia de su madre en el show no fue coincidencia ni una decisión pensada con anterioridad, sino que ella tuvo que intervenir para que su progenitora cubriera el puesto: “En realidad, fue mi idea. Le propuse la idea a Margot Robbie, porque es una de las productoras de esto, y le encantó”.

Propuso a su madre en el papel de Paula. Foto: Netflix

Pussycat en Once upon a time Hollywood

Si bien Qualley es la sensación del momento, su carrera aún va en ascenso. En ese sentido, su primer gran papel en la pantalla grande fue como una actriz de apoyo en Once upon a time in Hollywood, de Quentin Tarantino. En aquel largometraje, tuvo su gran momento como una de las chicas del clan de Charles Manson, además de tener un contacto cercano a actores de talla mundial como Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.