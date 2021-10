Oppenheimer: Cillian Murphy protagonizará película de Christopher Nolan

Luego del comentado desgaste que ha sufrido la relación entre Christopher Nolan y Warner Bros., era cuestión de tiempo para que el cineasta buscara un nuevo estudio que cumpliera sus expectativas y requisitos. De esa manera, algunas semanas atrás se dio a conocer que Universal Studios será la distribuidora del próximo proyecto del realizador, enfocado en Robert Oppenheimer. Ahora, un reporte de Deadline ha revelado que Cillian Murphy será el protagonista de la película.

Cillian Murphy interpreta a Tommy Shelby en Peaky blinders. Foto: BBC

El filme llevará por nombre Oppenheimer y marcará la sexta colaboración entre el aclamado filmmaker y la estrella de Peaky blinders. Asimismo, se ha confirmado que la producción iniciará a principios del 2022. En cuanto al equipo responsable de su realización, se sabe que Nolan será el guionista y Emma Thomas (Dunkirk, Inception), la productora.

Por su parte, el productor Charles Roven; Hoyte Van Hoytema, director de fotografía de Tenet, Dunkerque e Interstellar; Jennifer Lame, editora de Tenet; Ludwig Göransson, compositor de Tenet, son los cooperadores usuales del director que también formarán parte de este prometedor largometraje.

El próximo proyecto de Nolan estará enfocado en Robert Oppenheimer. Foto: Flick/U.S. Department of Energy

¿De qué trata Oppenheimer?

Si bien de momento no existe una sinopsis oficial, Universal Studios describe el filme como “un thriller épico que sumerge al público en la palpitante paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo”.

En ese sentido, Collider informa que Oppenheimer se basará en el libro ganador del Premio Pulitzer “American prometheus: the triumph and tragedy of J. Robert Oppenheimer”, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer?

De acuerdo con Deadline, Oppenheimer llegará a la pantalla grande el 21 de julio de 2023, una fecha normalmente usada por Nolan para el estreno de sus películas, según el citado medio.

¿En qué películas de Christopher Nolan ha actuado Cillian Murphy?

Batman begins (2005)

The dark knight (2008)

Inception (2010)

The dark knight rises (2012)

Dunkirk (2017)