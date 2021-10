Matrix: Madonna arrepentida de rechazar papel en película con Keanu Reeves

Lana Wachowski está por regresar a la pantalla grande como directora de la cuarta entrega de su icónica saga noventera, en la que Keanu Reeves y otros actores retomarán sus icónicos roles, a excepción de Lawrence Fishburne. Pero hay un rumor sobre la franquicia que recientemente se ha confirmado: a Madonna le ofrecieron un rol en Matrix.

“Rechacé el papel en Matrix, ¿puedes creerlo? Quería matarme. Es una de las mejores películas de la historia. Una pequeñísima parte de mí se arrepiente de ese momento de mi vida”, confesó ‘La reina del pop’ en The tonight show starring Jimmy Fallon, donde también comentó que le dijo no a Catwoman para la película Batman returns (1992), de Tim Burton.

La estrella pop no precisó exactamente qué personaje le ofrecieron interpretar en la cinta de las hermanas Wachowski. No obstante, la revista Vanity Fair especula que probablemente se negó a dar vida a Trinity (que actualmente recae sobre Carrie-Anne Moss). Claro que no ha sido la única que declinó hacer de la protagonista de la trilogía, ya que Salma Hayek dijo en el podcast Red Table Talk de Jada Pinkett Smith que hizo una audición pero la perdió por “ser floja”.

Aunque hubiese sido una visión completa, a Madonna no le fue mal cuando rechazó formar parte del elenco de Matrix, ya que cuando el filme inició su producción, ‘La chica material’ ya había aceptado unirse a Evita, una cinta dirigida por lan Parker, que recaudó poco más de 141 millones de dólares en el box office mundial y que se llevó, entre otros reconocimientos, uno de los cinco Oscar a los que fue nominada en 1997.

Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves volverán a ser Trinity y Neo, respectivamente. Foto: composición/Warner Bros.

¿Cuándo se estrena Matrix 4?

The Matrix: resurrections llegará a la pantalla grande el próximo 22 de diciembre. Asimismo, en Estados Unidos, la cinta estará disponible a través de HBO Max el mismo día de su estreno.