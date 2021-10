Las cosas por limpiar: historia real de la inspiradora y dura trama de Netflix

La serie recientemente lanzada en Netflix, Las cosas por limpiar, se ha ganado la atención de los televidentes, quienes han quedado prendidos con su historia y sus personajes. Con una trama con una carga emocional que representa a más de un caso de la vida real, pocos saben que la ficción se inspiró en un popular libro lanzado en Estados Unidos en el 2019.

Si eres de los que vio la serie, debes saber que s u guion está basado en Maid: hard work, low pay, and a mother’s will to survive (Mucama: trabajo duro, salario bajo y la voluntad de una madre de sobrevivir), memorias de Stephanie Land.

La historia real de Las cosas por limpiar

El libro, publicado en enero de 2019, se convirtió en un best seller, según The New York Times, recorre la vida de Land a los 28 años tras quedar embarazada de un hombre con el que había estado saliendo durante cuatro meses, un cocinero de Washington. Con más de una situación en contra, y varias escenas de violencia, la joven se fue a vivir a la casa de su padre, pero se encontró con la misma situación, por lo que busca otro refugio.

Maid hard work, low pay, and a mother’s will to survive, de Stephanie Land. Foto: difusión

A través de la asistencia del Gobierno, solicitó ayuda económica con vales de vivienda, cupones de alimentos y más, pero tras conseguir empleo, se da cuenta de que las cosas no son fáciles como parecían: empezó a limpiar casas por US$ 9 la hora.

Este trabajo lo hacía sin seguro social, sin vacaciones y sin la probabilidad de un aumento de sueldo, pero, pese a las adversidades, Stephanie Land cuenta que recaudó dinero para el depósito de un departamento que consiguió gracias a amigos en internet.

“No sabía que el libro sería un éxito de ventas o que algún día inspiraría una serie de Netflix. Solo necesitaba el dinero. Era una madre soltera con dos hijos que vivía en una casa para personas de bajos ingresos. Había comido poco durante algunas semanas, subsistiendo con la pizza que pagaba”, escribió la autora para la revista Time.

Tras estas adversidades, Stephanie Land logró hacerse de un préstamo estudiantil y obtuvo una licenciatura en Inglés y Escritura Creativa en la Universidad de Montana.

