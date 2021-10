Jake Gyllenhaal revela lo “difícil” de trabajar para el UCM: “Me presioné mucho”

Los superhéroes de Marvel usualmente son figuras con una presencia imponente. Sus poderes conllevan la gran responsabilidad de proteger a las personas, o incluso el orden del multiverso. No obstante, todo ello es -por desgracia- solo ficción y los actores tienen sus propias inseguridades al momento de rodar sus escenas. En ese sentido, Jake Gyllenhaal, reconocido en el UCM por su papel de Mysterio, confesó a Howard Stern (vía The Hollywood Reporter) lo que fue para él trabajar para ‘La casa de las ideas’.

“Es duro, hombre. Esa actuación es dura. Todo ello. Ese mundo es enorme. Y yo me incorporé a ese mundo muy al principio de la carrera, un tren que ya estaba en marcha. Normalmente, llego muy pronto y me las ingenio. (…) Es un oficio totalmente diferente. Si alguien tiene una buena idea, cambiarán un día entero alrededor de esa idea. A mí me encantó”, dijo el actor, cuya película Culpable ya se encuentra disponible en Netflix.

De esa manera, también se refirió a una experiencia particular en el set de Far from home, donde tuvo una especia de ataque de pánico: “Estaba volviéndome loco. Era una escena con (Samuel L.) Jackson, Tom y había varios actores en esa escena. Y recuerdo que no podía recordar el guion”.

“Yo era la tabla de madera. Y ellos estaban como, ‘Whoa’. Y me acerqué a Tom Holland y le dije: ‘Amigo, ayúdame”. Y él dijo: ‘Todo está bien, hombre. Sólo relájate’. Era como si él fuera yo en muchas situaciones. Y finalmente lo hice. Me presioné mucho porque me encanta ese mundo”, precisó.

Spiderman de Tom Holland se enfrentó a Mysterio en Far From Home. Foto: Jay Maidment.

Tras ese momento de confusión, y pese a que no detalló exactamente a quién se lo comentó, Gyllenhaal dice que intentó defender su actuación: “Tuve que acercarme y decir: ‘Mira hombre, acabo de salir de Broadway haciendo un espectáculo unipersonal durante una hora y media en el escenario, así que tengo esto. Por favor, créeme’”.