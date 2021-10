Will Smith confiesa cuál es su peor película: “Es una espina que tengo clavada”

A algunos actores pueden no gustarle, después de un tiempo, las películas que realizan. Este es el caso de Will Smith, quien ha dividido a sus fanáticos dando a conocer cuál, a su parecer, es la peor cinta que ha filmado en su carrera.

Mientras promocionaba su próximo drama deportivo, King Richard, la estrella de Hollywood repasó su extensa filmografía en una entrevista con la revista GQ. La dinámica era sencilla: navegó por las redes sociales y leyó varios de los comentarios que sus fans han estado haciendo sobre él en los últimos días.

Después de crear una cuenta falsa en el portal Quora, Will Smith respondió una pregunta donde se le pedía a los cibernautas nombrar las películas del actor. Sobre esto indicó: “ En cuanto a lo mejor, creo que es un empate entre los primeras entregas de Hombres de negro y En búsqueda de la felicidad. Por diferentes razones, esas son casi perfectas ”.

Pero las cosas no acaban ahí. Sobre cuál es la peor película que Will Smith ha hecho comentó: “Wild Wild West es una espina que tengo clavada. Verme ahí no me gusta”.

Las aventuras de Jim West fue protagonizada por Will Smith, Kevin Kline, Salma Hayek y Kenneth Branagh. Foto: Warner Bros. Pictures

Lanzada en 1999, Wild Wild West es protagonizando por Smith y Kevin Kline, en los papeles de a James West y Artemus Gordon, dos agentes especiales del siglo XIX que tienen la misión de encontrar a un grupo de científicos que han sido secuestrados, al parecer, por el doctor Arliss Loveless.

El Western fue el filme más caro de aquel año, con una inversión de 170 000 000 de dólares. No le fue bien en la taquilla y ganó cinco premios Golden Raspberry. Como Will Smith lo dio a conocer en su cuenta de YouTube, este papel lo consiguió tras rechazar ser Neo para la saga de Matrix.