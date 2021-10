What if...? FINAL: explicación de escena postcrédito del Hydra Stomper y la Capitana Carter

What if...? ha llegado a su desenlace. La emocionante serie animada de Marvel ha tenido a sus fanáticos delante de la pantalla por varios minutos, ansiosos de poder conocer cómo terminaría esta historia, donde se combinan y confunden varios multiversos. Podemos apreciar, por ejemplo, que el capítulo final ha cambiado radicalmente las reglas de universo Marvel, y también cómo se desarrolla el enfrentamiento entre Ultrón y los guardianes del multiverso.

What if...? ha cerrado su primera temporada con el arribo de su noveno episodio. Foto: composición/Marvel Studios

¿Qué pasó en el final de What if...?

Los guardianes se enfrentaron a Ultrón y pese a no estar preparados y a ser traicionados por Killmonger, la misión contra Ultrón tuvo éxito, y El Vigilante en agradecimiento los regresó a sus universos. Uatu decidió que Doctor Strange cuidara un universo de bolsillo, mientras que Black Widow podía insertarse a un nuevo mundo. Además lo que más se resalta es que Uatu es el amo y señor del multiverso y que este ya no cumplirá su regla básica de no intervención, con el fin de proteger al mencionado multiverso Marvel.

Explicación escena postcrédito

En la escena postcréditos, Viuda Negra avisa a la Capitana Carter que ha encontrado algo que le interesará. Cuando ambas bajan a la bodega del barco, la supersoldado es advertida por su compañera: “Peggy, prepárate para lo que vas a ver”. Allí, la Capitana descubre un container en cuyo interior está, ni más ni menos que el ‘Aplasta Hydras’, una versión del traje de Iron Man que Howard Stark creó durante la Segunda Guerra Mundial en este Universo y que ya apareció en el primer capítulo de What if...?

Qué pasará en What if...?, temporada 2

El escritor de la serie A.C. Bradley ha relatado a BuzzFeed que la segunda temporada de What if...? no dejará a nadie aburrido. “Quitamos las ruedas y llegamos a hacerla un poco más extraña, más salvaje”, declaró respecto a la misma.

