Venom 2: ¿quién es el avenger que sale al final de la película?

Venom 2 trajo de regreso a Tom Hardy como el portador del querido simbionte y el principal objetivo del villano Carnage. La espera por ver la película fue larga, pero los fans están satisfechos con el resultado. Prueba de esto es el éxito de taquilla a nivel mundial.

No cabe duda de que la encarnizada batalla entre ambos personajes fue el principal atractivo del film. Sin embargo, hubo una pequeña sorpresa en la escena poscréditos que está dando de qué hablar entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se trata nada menos que de Spider-Man (Tom Holland), quien aparece en las noticias de la televisión con su identidad expuesta. Cuando Tom Hardy lo observa, Venom despierta rápidamente y se muestra muy interesado en el Hombre Araña.

Cabe resaltar que esta escena fue filtradas semanas antes del estreno oficial, por lo que puso a dudar a los fanáticos sobre su autenticidad hasta la fecha. Ahora queda claro que Venom es canon dentro del Universo Cinematográfico, gracias a los recientes acuerdos entre Sony y Marvel Studios.

Venom 2: director comenta pedido enfrentamiento contra Spider-Man

Spider-Man podría aparecer en Venom 3. Foto: Marvel Studios

“Obviamente, en algún momento, esos mundos van a colisionar a lo grande. Lo harán si tenemos la suerte de hacer más películas de Venom en función de esta. Así que vamos a ver qué pasa en esta [Let there be carnage] primero. Pero creo que todavía hay más cosas que desvelar en el Venom-Verse antes de que vayamos allí, de verdad”, contó el director Andy Serkis a Jake’s Takes.

Sin embargo, también expresó al portal ING que no será pronto, ya que si se realiza el esperado encuentro, Venom podría perderse a grandes enemigos en la pantalla grande.

“Pero creo que hay tanto. Mira, depende de cuándo quieras llegar allí, y también del apetito. Si la gente quiere más historias de Venom, entonces, para saltar directamente a Spider-Man, podría ser perdiendo tantos grandes personajes de supervillanos entre ahora y entonces. Así que, en cierto modo, si te apresuras hacia él, podrías estar cerrando la puerta”, comentó.