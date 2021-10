Squid game: ¿cuántos millones pagó Netflix al protagonista de la serie?

La serie de Netflix El juego del calamar está a punto de convertirse en el mayor éxito de la plataforma de streaming. La trama llena de suspenso ya cautivó a millones de espectadores en el mundo a menos de un mes de su estreno. Por ello, los protagonistas de la producción asiática pasaron a convertirse en los actores mejor pagados de Corea del Sur. Lo que deriva a la pregunta: ¿cuánto dinero pagó Netflix al personaje principal de su más grande éxito en lo que va del 2021?

El actor Lee Jung Jae, quien interpretó al Jugador 456, recibió 300.000 wones, es decir, 344.000 dólares por cada episodio de Squid game. Por lo tanto, al finalizar la primera temporada, Lee acumuló la suma total de 3,1 millones de dólares. Una suerte muy similar a la de su personaje en la ficción.

La generosa cifra lo convierte, de momento, en el segundo actor más pagado de Corea del Sur, tras superar los 206.000 dólares que recibió Song Joong-ki por su participación en la producción romántica Vicenzo. No obstante, aún se encuentra bastante lejos de Kim Soo-hyun, quien cobró unos 572.000 dólares por protagonizar It’s okay to not be okay, también de Netflix.

El segundo lugar en la lista de los actores mejor pagados de El juego del calamar lo ocupa Park Hae-soo, quien ganó 49.000 dólares por su papel de Cho Sang-woo. En el tercer lugar se encuentra la supermodelo HoYeon jun, por su rol de la rebelde Kang Sae-byeok.

Otro dato sobre El juego del calamar

Netflix invirtió cerca de 2,5 billones de wones (2,9 millones de dólares) en el rodaje de cada episodio de la serie Squid game.