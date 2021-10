Perdidos en el espacio 3: Netflix lanza tráiler de la tercera y última temporada

Lo prometido es deuda. Como se había anunciado antes, Perdidos en el espacio regresa para su tercera y última temporada en Netflix. Después de un largo tiempo desde el estreno de la segunda entrega el 24 de diciembre de 2019, al fin volveremos a ver al pequeño Will (Maxwell Jenkins) y al resto de la familia Robinson.

Will tendrá que enfrentar nuevos retos junto a su familia en Perdidos en el espacio 3. Foto: Netflix

Este primer adelanto muestra a Will en aprietos al hacer una transmisión que preocupa a muchos. Al parecer no le va muy bien. “Si estás viendo esta grabación, es posible que las cosas no hayan salido como esperaba” , se le escucha decir en el tráiler.

Hay muchos desafíos que deberán enfrentar y pronto descubriremos en qué terminará esta historia. Will y su familia estarán de vuelta el 1 de diciembre de 2021 por la plataforma streaming Netflix. ¿Qué pasará con los Robinson?

¿De qué trata la temporada 3 de Perdidos en el espacio?

La tercera y última temporada de Lost in Space mostrará los instintos de supervivencia de la familia Robinson, ya que —después de un año de estar atrapados en un planeta misterioso— Judy, Penny, Will y el robot deben guiar a los 97 jóvenes colonos en una desgarradora evacuación. Sin embargo, en el transcurso se descubrirán secretos que cambiarán sus vidas para siempre.

Por otro lado, John, Maureen y Don deben luchar contra obstáculos abrumadores para reunirse con sus hijos. Los Robinson tendrán que lidiar con el desafío emocional de no solo estar perdidos, sino también estar separados de sus seres queridos mientras se enfrentan a la mayor amenaza alienígena hasta el momento.