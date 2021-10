¿Guardianes del multiverso reemplazarán a los Vengadores en la UCM?

El noveno y último capítulo de la serie animada del MCU llegó a Disney Plus para contarnos la épica batalla por salvar toda la vida en el multiverso. Tras la emisión del episodio, los fans de todo el mundo están comentando los sucesos, por lo que hacemos un repaso a todo lo que pasó en el episodio final de esta primera temporada de What if...?

Resumen What if...? capítulo 9

Ultron decidió acabar con la vida en todos los universos gracias al poder de las gemas del infinito. Ante eso, El Vigilante reúne a los Guardianes del multiverso, un equipo conformado por Thor, Gamora, Doctor Strange Supreme, Capitana Carter, Black Panther (Killmonger) y Star Lord (T’Challa). Todos se reúnen en un universo aparentemente deshabitado, tras la invasión de las máquinas. Más temprano que tarde, el villano detecta que hay vida y hace acto de presencia frente a los personajes para acabarlos, tomando a todos por sorpresa.

Star-Lord le quita la gema del alma, mientras que el Hechicero Supremo utiliza sus poderes para traer a la versión zombi de Scarlet Witch y someterlo lo suficiente. En ese momento deciden emplear la máquina trituradora de las gemas del infinito que proviene del universo de Gamora. Sin embargo, no surge efecto porque dicho aparato solo hace efecto con las gemas de su mismo universo. Aprovechando el descuido de Ultron, Capitana Carter le deja descubierto el rostro y Natasha le dispara una flecha que contiene a Arnim Zola. Este último se apodera del cuerpo del villano y lo destruye como si se tratara de un virus letal.

Para sorpresa de todos, Killmonger se apodera de las gemas del infinito para corregir el multiverso bajo sus propios ideales y les promete a sus compañeros lo que siempre quisieron. Una vez salvada la existencia, los Guardianes del multiverso regresan a sus respectivos universos para encontrar su final feliz.

¿Guardianes del multiverso reemplazan a los Vengadores en la UCM?

El final de What if...? abrió debate entre los fans de Marvel ya que con el capítulo 9 sería posible que los Guardianes del Multiverso sean los reemplazos de los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel al entrar a una nueva fase.

Por ejemplo, podría ser una gran oportunidad para introducir personajes que no habían aparecido antes, como los Cuatro Fantásticos y los X-Men. “What If...?” está protagonizada por superhéroes y villanos que tuvieron su debut en el UCM, pero la puerta queda abierta para ver mucho más.

Incluso el productor de la serie animada Brad Winderbaum ya había señalado anteriormente: “Todo lo que hay que hacer para demostrarlo es echar la mirada atrás y ver cuántas historias de los cómics de What if...? han acabado formando parte de la continuidad principal de las viñetas. Algo parecido podría ocurrir en el universo cinematográfico.

What if...? 2: segunda temporada

En cuanto si habrá una segunda temporada de What if…?, Marvel Studios ya había confirmado que sí la habrá y que varios personajes serán retomados para las nuevas historias. Solo queda esperar noticias sobre los nuevos capítulos que llegarían nuevamente por la plataforma de streaming Disney Plus.

Trailer de capítulo final de What if..? temporada 1