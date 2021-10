Venom 2: escena poscréditos anticipa crossover con Spider-Man, dice Andy Serkis

Venom: let there be Carnage ya es una realidad en la pantalla grande de muchos países en el mundo y, por lo pronto, la cinta ha pintado un buen panorama. Los fanáticos han quedado satisfechos, especialmente por una impactante escena poscréditos que mostró al Spider-Man de Tom Holland. En ese sentido, Comickbook.com conversó con Andy Serkis, director de la película, quien confesó que su intensión con la secuencia era demostrarle al público lo que está por venir para ambas franquicias.

“Queríamos dejar al público sabiendo que estos universos van a colisionar de alguna manera y queríamos hacerlo de tal manera que todavía dejara muchas cosas en abierto y no estamos cronometrando nada. El portal no se cruza del todo. Se abren más preguntas, supongo, en lugar de decir firmemente (algo). Es una insinuación. Es una insinuación, en el sentido más amplio de la palabra”, precisó.

¿Qué pasó en la escena poscréditos de Venom 2?

Luego de que la acción haya finalizado a lo largo del metraje, los espectadores notaron que existe una escena postcréditos con el Hombre Araña del UCM. En concreto, la secuencia muestra a Eddie Brock conversando con Venom cuando inesperadamente una brillante luz inunda el plano, presumiblemente del hechizo que Doctor Strange conjuró en el tráiler de No way home.

Tras un momento de confusión, ambos fueron teletransportados a una habitación lujosa en donde una pantalla de televisión muestra a Peter Parker con su traje, pero sin su icónica máscara. En ese momento, el simbionte se acerca a la TV y su actuar denota que conoce al personaje.

Venom: let there be Carnage – sinopsis oficial

Más de un año después de los acontecimientos de Venom (2018), el periodista de investigación Eddie Brock (Tom Hardy) lucha por adaptarse a la vida como anfitrión del simbionte alienígena, que le otorga habilidades sobrehumanas para ser un vigilante letal.

Brock intenta relanzar su carrera entrevistando al asesino en serie Cletus Kasady (Woody Harrelson), quien se convierte en el anfitrión del simbionte Carnage y escapa de la cárcel tras una ejecución fallida.

¿Cuándo se estrena Venom: let there be Carnage?

La esperada secuela del simbionte llegó a las salas de Estados Unidos y Canadá el último 1 de octubre, mientras que en México tuvo un primer arribo durante el miércoles 6 de octubre. En el caso del Perú, las salas de proyección le dieron la bienvenida a Let there be Carnage este jueves 7 de octubre, misma fecha que se replica en otras locaciones de Latinoamérica.

Sin embargo, los espectadores españoles deberán aguardar hasta el viernes 15 de este mes.