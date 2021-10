Resident Evil: primer tráiler de la película Welcome to Raccoon city

La franquicia de Resident evil regresará por todo lo alto gracias a Sony Pictures con un reboot de la saga cinematográfica. En esta ocasión, no contará con el protagonismo de Milla Jovovich, pero sí de otros queridos personajes de los videojuegos. Esta será su oportunidad para finalmente brillar.

Como se sabe, la nueva entrega se tratará de un reboot y estará basado en las dos primeras entregas de los videojuegos de Capcom, en donde un grupo de supervivientes intentan salir de la ciudad tras el primer brote del virus zombi T.

Resident Evil: welcome to Raccoon city – sinopsis oficial

El próspero hogar del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon city, es ahora un moribundo pueblo del medio oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad como un páramo desolado con un gran mal amenazando bajo la superficie. Cuando este es liberado, los habitantes se ven para siempre cambiados. Un pequeño grupo de sobrevivientes debe trabajar junto para descubrir la verdad y lograr pasar la noche.

Resident Evil: welcome to Raccoon city - elenco

Kaya Scodelario como Claire Redfield

Avan Jogia como Leon S. Kennedy

Neal McDonough como William Birkin

Hannah John-Kamen como Jill Valentine

Robbie Amell como Chris Redfield

Tom Hopper como Albert Wesker

Donal Logue como Jefe Irons.

¿Cuándo se estrena Resident Evil: welcome to Raccoon city?

De no presentarse algún contratiempo propio o externo relacionado a la situación sanitaria actual, Resident Evil: welcome to Raccoon city llegará a las salas de cine el próximo 24 de noviembre, al menos en Estados Unidos.