Las cosas por limpiar, final explicado: ¿qué pasó como Alex y Maddy en la serie?

El contenido original de Netflix sigue ganando millones de fanáticos alrededor del mundo. Por lo pronto, El juego del calamar se ubica en el primer lugar, y parece que no va a moverse de ahí en un buen tiempo. No obstante, Culpable (de Jake Gyllenhal) ha sido desplazada del segundo puesto por Las cosas por limpiar, la inspiradora miniserie protagonizada por Margaret Qualley.

La producción ha cautivado a los espectadores no solo gracias a la carga emocional que representa la vívida actuación de Qualley, sino también al desarrollo de su trama, que se ha ganado el corazón de la crítica especializada. Además, es justamente su final lo que ha dejado muy satisfechos a los admiradores.

¿De qué trata Las cosas por limpiar?

Inspirada en el best-seller del New York Times Maid: hard work, low pay, and a mother’s will to survive, escrito por Stephanie Land, la producción Las cosas por limpiar sigue la historia de Alex, una madre soltera que se dedica a la limpieza de casas para, a duras penas, llegar a fin de mes, mientras escapa de una relación abusiva y supera la falta de hogar para crear una vida mejor para su hija, Maddy.

Vista a través del lente emocional y a la vez humorístico de una mujer desesperada pero decidida, esta serie es una exploración cruda e inspiradora de la resistencia de una joven que alimenta su propia voluntad de supervivencia a la vez que protege a su pequeña niña.

La serie Las cosas por limpiar ya se ha ganado el corazón de los fanáticos y se ubica como una de las más vistas en Netflix. Foto: Netflix

¿Qué pasó al final de Las cosas por limpiar?

Luego del constante sufrimiento por el que atravesó a lo largo de la serie, Alex persiste con su lucha por la custodia sobre Maddy. Sin embargo, toda luz al final del túnel parece disiparse ante el vaivén de Sean con su problema de alcoholismo y el poco avance del caso en los tribunales. Con ello, no solo la protagonista estaba en riesgo, también lo estaba su niña.

Sin embargo, justo en el último episodio, una nueva esperanza llegó para la joven madre, ya que Regina (dueña de una de las casas para las que había trabajado) apareció para ayudarla personalmente y, gracias a su apoyo, el padre de la pequeña aceptó que tiene un vicio, lo cual conduce a un giro sorprendente en el que este acepta que su expareja tome el control sobre su hija.

En ese momento, el personaje interpretado por Qualley retoma sus sueños y decide ir a Montana para mudarse a la residencia de la universidad, junto con Maddy. En esa línea, la temporada cierra con ambas subiendo a un ferry para iniciar el camino de su nueva vida.