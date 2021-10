DC FanDome 2021: nuevo tráiler del evento revela escenas de próximas películas y series del DCEU

El DC FanDome 2021 sí que se las trae. El evento streaming dedicado a todos los fanáticos de DC Comics se celebrará el sábado 16 de octubre junto a las figuras de Hollywood que interpretan los personajes más icónicos y amados del universo extendido de DC. Hace unos días, el británico Robet Pattinson, quien dará vida al ‘Caballero de Noche’ en The Batman, dijo que se vienen muchas sorpresas en el DC FanDome de este año, por lo que los seguidores están como locos.

¿Y cómo no? Están publicando tráileres de lo que veremos y disfrutaremos la próxima semana. Este jueves 7 de octubre, muy temprano, DC Comics, por medio de sus redes sociales, reveló un nuevo clip en el que presenta a todos los actores, directores, productores y guionistas que asistirán. Además mostró algunas escenas de las películas y series por estrenar.

Asimismo, se aprecian algunos trajes como el de Black Adam, The Batman, Peacemaker, The Flash, Supergirl, Catwoman y más, sin contar las imágenes de los futuros videojuegos y animaciones. Si crees que esto es poco, al final del video nos alertan de no perdernos esta edición porque se viene un nuevo tráiler de la última entrega y posible inicio de trilogía del vigilante de Gotham.