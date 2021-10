What if, final: ¿Guardianes del multiverso remplazan a los Vengadores en el UCM?

What if...?, el primer show animado de Marvel Studios, lanzó su noveno y último capítulo por medio de Disney Plus para mostrar las consecuencias del multiverso desatado en la serie Loki. No solo vimos a Ultron amenazando infinidad de mundos alternos, sino también una nueva agrupación de superhéroes alzándose para detenerlos.

En esta ocasión, los Vengadores no fueron los elegidos por El vigilante para detener a la poderosa inteligencia artificial. Otro equipo, bajo el nombre de los Guardianes del multiverso, fue requerido. Está conformado por Thor, Gamora, Doctor Strange Supreme, Capitana Carter, Black Panther (Killmonger) y Star-Lord (T’Challa).

Cada uno demostró gran valía en la batalla final contra el villano y ya cuentan con varios fans que los respaldan. Ahora, más de uno espera verlos en pantalla grande e incluso tomando el lugar de varios integrantes de los Vengadores ahora que Iron Man, Black Widow y Capitán América se retiraron en las últimas entregas.

“Todo lo que hay que hacer para demostrarlo es echar la mirada atrás y ver cuántas historias de los cómics de What if...? han acabado formando parte de la continuidad principal de las viñetas. Algo parecido podría ocurrir en el universo cinematográfico”, contó anteriormente el productor Brad Winderbaum a Inverse.

Los Avengers cuentan con un total de 4 películas en el MCU. Foto: Marvel Studios

Si bien dijo que cada historia del show animado será autoconclusiva, está esperanzado de que los fanáticos vean más de los universos alternativos presentados en el primera temporada. “Resulta difícil no imaginar más contenido con algunos de estos personajes”, enfatizó.

Teniendo esto en mente, no es improbable que varios personajes como Capitana Carter, Gamora e incluso Doctor Strange Supreme tengan una aparición en las futuras entregas del MCU.