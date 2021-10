What if, capítulo 9: final y cómo terminó la primera temporada de la serie

El multiverso desatado en la serie Loki dejo ver sus secuelas en la serie animada What if...? de Marvel Studios, a través de sus nueve episodios. Ahora que llegó el noveno y último fragmento, los fanáticos no hacen más que comentar lo que pasó durante la batalla entre los Guardianes del multiverso y Ultron.

Como vimos en el épico enfrentamiento, la poderosa inteligencia artificial fue sorprendida por Capitana Carter, quien deja descubierto su rostro. Ese momento es aprovechado por Natasha Romanoff y le dispara una flecha que contenía a Arnim Zola. En cuestión de segundos, el villano es derrotado como víctima de un letal virus.

Para sorpresa de todos los fanáticos, Killmonger se apodera de las seis gemas del infinito para regir el multiverso bajo sus propios ideales. Pese a que sus compañeros le piden que cese, el personaje decide acabarlos, pero es detenido por Zola en posesión del cuerpo de Ultron.

Ahora que la vida fue salvada por los Guardianes del multiverso, El Vigilante les está agradecido y los devuelve a sus respectivos universos en el momento exacto antes de ser reclutados. Todos a excepción de Doctor Strange, dado que su mundo pereció y ahora debe cuidar un universo de bolsillo para que los clones de Ultron no escapen.

Foto: Disney Plus

Cabe resaltar que Capitana Carter pidió regresar en otra época para reencontrarse con su amado Steve Rogers, pero El Vigilante le confiesa que se le necesita más en su tiempo. En cuanto a Black Widow es llevada a un universo que perdió a su Natasha, luego de reclamarle a Uatu por solo observar y nunca intervenir a favor del bien.

De forma más rápida, vemos que Star-Lord se alía a Peter Quill contra la invasión de Ego, Gamora se reúne con Iron Man, Thor reanuda su relación con Jane Fostet. Todo esto mientras que El Vigilante proclama que defenderá el multiverso de ahora en adelante.