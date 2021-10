What if, capítulo 9: final explicado y qué significa para el futuro del MCU

What if...?, la primera seria animada de Marvel Studios para Disney Plus. mostró los infinitos mundos alternos del MCU tras el multiverso desatado en la serie Loki. Luego de una larga espera, los fans finalmente vieron el último episodio de la temporada y no dejan de comentar sus futuras ramificaciones.

En el noveno capítulo vimos que los Guardianes del multiverso enfrentaron a Ultron y salvaron la vida en la existencia con éxito pese a no estar debidamente preparados y la inconveniente traición de Killmonger. Luego de esto, El Vigilante les agradeció y regresó a sus respectivos universos.

En cuanto a Doctor Strange Supreme y Black Widow, Uatu decidió que el primero cuide un universo de bolsillo mientras que la segunda podía insertarse a un mundo que había perdido a su Viuda Negra. Sin embargo, los más resaltable fue que el poderoso ente rompió su principal regla de cero intervención.

Ahora, él se encargará de proteger el multiverso aunque esto signifique intervenir directamente en los eventos del Universo Cinematográfico de Marvel. Con esto, los fans prevén que podría tener muchas más apariciones en otras películas como Doctor Strange 2 in the multiverse of madness y Spider-Man: no way home, entre otros.

El último episodio podrá verse el miércoles 6 de octubre. Foto: Marvel Studios/Disney +

En cuanto al futuro de What if, Marvel Studios ya había confirmado que habrá una segunda temporada y que varios personajes serán retomados para las nuevas historias. Solo queda esperar noticias sobre los nuevos capítulos que llegarán en la plataforma de streaming Disney Plus.