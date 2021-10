What if? capítulo 9, crítica: una batalla épica para un final de temporada memorable

Luego de varias semanas que mantuvieron a los fanáticos a la espera de otro lanzamiento, What if…? ha terminado con las emisiones semanales de su primera temporada. El noveno capítulo de la primera serie animada del UCM tuvo su arribo a Disney Plus hace algunas horas y, como en la mayoría de sus episodios, los televidentes han quedado satisfechos. Parte ello, sin lugar a duda, ha sido gracias a la ansiada intervención de The Watcher y a la reintroducción del Doctor Strange Supremo.

The Watcher intervino y reunió a un grupo de héroes para salvar al multiverso. Foto: Marvel Studios

Luego de haberse pasado la mayor parte de la producción tan solo como un mero espectador, el eterno vigilante también conocido como Uatu reunió a los mayores héroes del multiverso que, a su consideración, le podrían ayudar a restaurar el orden que tanto había tratado de proteger antes de la llegada de Ultrón. En este caso, la inteligencia artificial logra, por alguna razón, ser mucho menos omnipresente que cuando llegó por primera vez a What if…?

Si bien es difícil para una serie de antología tener un buen desarrollo de una historia en 30 minutos, el mencionado título logra muy bien, en la mayoría de las veces, su cometido y ofrece un gran arco para gran parte de sus personajes. Aunque en este final de temporada hay algunas figuras que se sienten como si de alguna manera no se acoplaran del todo, como Gamora.

No obstante, lo que sí ha dejado un buen sabor de boca es el hecho de que, en retrospectiva, existe la sensación de que todo lo que hemos visto nos ha guiado justo a este épico momento. Es como si cada uno de los roles presentados hubiesen sido construidos para luego destruirse y, de ser reciclados, no se sientan forzados cuando fueran requeridos.

Ultron puso en aprietos a los Guardianes del Multiverso. Foto: Marvel Studios

De hecho, esa es la parte fundamental de What if…?: edificar historias únicas desde un punto de partida conocido. A pesar de su formato, ha conseguido unir todas las partes de anteriores arcos para un impactante clímax, que trajo un conmovedor detalle: el mundo de Natasha fue destruido pero The Watcher la alejó de ese desolado momento para presentarla en una realidad con el resto de sus compañeros vengadores.

Además, aunque pudo parecer un tanto improbable al inicio, el todopoderoso observador entabló una amistad con la versión oscura de Stephen Strange. Eso no fue todo, What if…? incluyó en su noveno episodio una escena post-créditos. Con ello, se podría decir que este final tuvo de todo y cerró por lo grande. Los fans, sin lugar a duda, estarán a la espera de una nueva tanda de capítulos.