Venom 2 y Spider-Man: Andy Serkis habló sobre Venom 3 e inclusión del Hombre Araña

El estreno de la película Venom: let there be Carnage ha recaudado más de 109 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en los Estados Unidos y está teniendo más acogida que su primera entrega de 2018.

Venom 2 iba a estrenarse en octubre de 2020, pero la crisis de la COVID-19 retrasó la fecha de estreno casi un año, hasta el 2 de junio de 2021. Ahora, de nuevo, la llegada se ha vuelto a mover para no coincidir en la misma semana que la nueva entrega de Fast and furious. Así, la secuela de Venom estará en la cartelera peruana el próximo 7 de octubre.

Andy Serkins, director de Venom 2, dio a suponer que un posible épico crossover arácnido de Marvel está por suceder. “En esta trama, queríamos que siguiera estando en su propio universo y que no se cruzara demasiado con otra cosa. Había mucho que desempacar con esta historia, como por ejemplo la extraña relación de pareja, la introducción de Cletus y Carnage. Tuvimos una vergüenza de riquezas en términos de las historias que podríamos contar aquí. Shriek, su historia de fondo y su combinación”, detalló

Venom. Foto: composición/Sony Pictures

Ante la filtración de una de la escena poscréditos donde aparece brevemente Spider-Man, Andy Serkis comentó: “¿Spider-Man vs Venom? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tendremos que esperar y ver”.

Venom: let there be carnage – sinopsis oficial

Más de un año después de los acontecimientos de Venom (2018), el periodista de investigación Eddie Brock lucha por adaptarse a la vida como anfitrión del simbionte alienígena Venom, que le otorga habilidades sobrehumanas para ser un vigilante letal.

Brock intenta relanzar su carrera entrevistando al asesino en serie Cletus Kasady, que se convierte en el anfitrión del simbionte Carnage y escapa de la cárcel tras una ejecución fallida.