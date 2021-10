Venom 2, estreno en Perú: ¿dónde ver la película y de qué trata?

Los personajes de Marvel se han apoderado de la pantalla grande este 2021. La taquilla norteamericana ha recibido las aventuras en solitario de Black Widow y Shang-Chi. Ahora es el turno de un villano de los cómics: Venom. El lanzamiento de Let there be Carnage es uno de los más esperados y ya tiene un gran antecedente tras su paso en Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, te contamos todos los detalles del estreno de la cinta en Perú.

Venom 2 - tráiler oficial

¿Cuándo se estrena Venom 2 en Perú?

Si bien en Estados Unidos Venom: let there be Carnage tuvo su arribo a la pantalla grande el último 1 de octubre, el filme llegó este miércoles 6 de octubre a los cines de México.

Por otro lado, la esperada secuela del simbionte llegará a las salas peruanas este jueves 7 de octubre. En el caso de España, los espectadores tendrán que esperar un poco más porque la película se proyectará el próximo viernes 15 de octubre.

¿Dónde puedo ver Venom: let there be Carnage?

La segunda entrega de Venom llegará a diversas cadenas de cine en Perú y la preventa ya ha iniciado. En ese sentido, la cinta estará disponible en las salas de Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, CineStar y MovieTime.

Venom 2 ha establecido un nuevo récord en la taquilla norteamericana con un debut de 90,1 millones de dólares. Foto: composición/Sony

¿Cuánto dura Venom: let there be Carnage?

En comparación con su entrega original de 2018, Venom: let there be Carnage tendrá una duración de casi 90 minutos, razón por la cual es una de las películas más cortas basadas en un personaje de Marvel.

¿De qué trata Venom: let there be Carnage?

Más de un año después de los acontecimientos de Venom (2018), el periodista de investigación Eddie Brock (Tom Hardy) lucha por adaptarse a la vida como anfitrión del simbionte alienígena Venom, que le otorga habilidades sobrehumanas para ser un vigilante letal.

Brock intenta relanzar su carrera entrevistando al asesino en serie Cletus Kasady (Woody Harrelson), que se convierte en el anfitrión del simbionte Carnage y escapa de la cárcel tras una ejecución fallida.

Carnage será interpretado por Woody Harrelson. Foto: composición/Sony Pictures

Venom: let there be Carnage – reparto

Venom 2 tiene en su reparto principal, además de Hardy y Harrelson, a Naomie Harris en el papel de la villana Shriek. Mientras que el cast adicional lo completan Michelle Williams, Reid Scott y Stephen Graham.