Transformers en Perú: Michael Bay y Steven Caple Jr. revelan autos que están en Cusco

Desde hace un par de semanas, la producción de Transformers 7: rise of the beasts está en Perú para filmar parte de sus escenas. Con un inicio grabando en Cusco, más de un fanático ha tenido la oportunidad de ver parte del trabajo que viene realizando Steven Caple Jr., director del film.

Él y Michael Bay, productor de la cinta, han compartido recientemente en redes sociales fotos y videos desde el set de grabación que ha sido establecido en Sacsayhuamán y la ciudad de Cusco. De acuerdo al Ministerio de Cultura, las fechas asignadas para desarrollar la filmación serán el 6 y 7 de octubre.

Steven Caple Jr. comparte fotos y videos de los Autobots y Terrocons

Mediante su cuenta de Instagram, Steven Caple Jr. compartió imágenes completas sobre los autos que serán parte de Transformers 7 . Así también, publicó un video junto con Michael Bay, donde hablan sobre su paso por el Cusco.

“Cómo están todos. Este es Michael y estamos desde el set de Rise of the beasts. Seguimos emocionados, chicos”, dijo Caple Jr. Por su parte, Bay comentó que la producción está haciendo un trabajo arduo y felicitó la dirección de su compañero: “Creo que estamos haciendo un desarrollo increíble. No se pueden perder la película”.

Transformers en Cusco. Nuevas fotografías de los Autobots y Decepticons. Foto: @ARamosofficial

¿De qué tratará Transformers 7: el renacer de las bestias?

La película nos trasladará a los años 90, donde los Maximals, junto con Predacons y Terrorcons, se unirán a una batalla. Esto demostrará ser un desarrollo bastante interesante para la saga, ya que estamos acostumbrados a las peleas entre Decepticons y Autobots.

¿Qué personajes veremos en Transformers: rise of the beast?

Con Rise of the beast llegando como una adaptación de Beast wars de 1994, el film presentará a Maximals, Predacons e incluso Terrorcons. Sin embargo, el personaje principal seguirá bajo la imagen de Optimus Prime, a quien Peter Cullen dará voz. Al reparto se suma Bumblebee, esta vez con un Camaro todoterreno. Mirage se unirá a los Autobots, transformándose en un Porsche 911, y Arcee como un Ducati. Nightbird también se une al grupo como un Nissan GTR. Scourge, Airazor, Rhinox y Optimus Primal fueron mencionados.