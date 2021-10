Netflix adaptará obra de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, en próxima serie

Mike Flanagan no se detiene y ahora anunció que ya alista su nueva serie para Netflix. La mente detrás The haunting of Hill House y Misa de medianoche anunció que adaptará una de las obras más emblemáticas de Edgar Allan Poe: La caída de la casa Usher.

El director y productor no es ajeno a trabajar con Netflix, ya que ha dirigido, escrito y creado series como The haunting, junto con las películas El juego de Gerald, adaptación de la novela homónima de Stephen King, y Hush. Flanagan también lanzó Midnight mass para el streaming hace un par de días.

The fall of the house of Usher, publicado en 1839, sigue a un joven que es invitado por un excéntrico amigo aristócrata a su vieja casa familiar, la morada Usher, en donde el hombre vive con su hermana que sufre de problemas de salud. La ficción abordará temas como los discusiones familiares, el aislamiento y problemas de identidad.

Antes de llevar a cabo su versión sobre la popular obra de Edgar Allan Poe, el director tiene en marcha otra series en proceso para el servicio de streaming: The midnight club de Christopher Pike, una historia inquietante sobre adultos jóvenes con enfermedades terminales. Esta ficción está fechada para el 2022.

No es la primera adaptación de la obra de Edgar Allan Poe

The fall of the house of Usher (Francia, 1929). Filme mudo de estilo expresionista dirigido por Jean Epstein.

La caída de la casa Usher (Estados Unidos, 1960), dirigida por Roger Corman. Vincent Price fue el protagonista.