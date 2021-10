Los indestructibles 4: Statham y Stallone se unen en foto desde el rodaje

En julio de 2019, Sylvester Stallone confirmó una nueva aventura para The expendables. Algún tiempo después se reportó que los nuevos rostros que se unen a la franquicia son Megan Fox, Andy García, 50 Cent y Tony Jaa. Ahora, a unos meses desde la emocionante noticia, finalmente tenemos una importante actualización y lo mejor de todo es que viene de la mano de uno de sus protagonistas veteranos: Jason Statham se unió a Stallone en una imagen desde el set de rodaje de Los indestructibles 4.

La fotografía fue compartida a través de la cuenta oficial en Instagram de Statham, con la cual anunció el inicio del proceso de las filmaciones de la esperada secuela de acción. “De vuelta al negocio con el mandamás @officialslystallone #expendables4″, fue la descripción de la mencionada publicación.

Jason Statham se luce junto a Sylvester Stallone en el rodaje de Los indestructibles 4. Foto: Instagram/@jasonstatham

El doble de riesgo convertido en director Scott Waugh, cuya experiencia en el cargo incluye a Need for speed y Act of valor, será el encargado de este largometraje. Por su parte, Spenser Cohen escribió el guion bajo las correcciones de Max Adams y John Joseph Connolly.

Si bien no hay una sinopsis oficial publicada, The Hollywood Reporter ya había informado que la trama “se centrará una vez más en un grupo de mercenarios veteranos”. “Mientras que las películas iniciales de principios de 2010 tenían a Stallone como protagonista, las fuentes dicen que en esta ocasión Statham será el que tenga el arma más grande. Fox es la protagonista femenina”, refirió.

Tony Jaa, Megan Fox y 50 Cent fueron los primeros en anunciarse como las nuevas incorporaciones a Expendables 4. Foto: composición/Lionsgate/IMDb/Jason Laveris

Sin lugar a duda, los fanáticos son los más emocionados por ver el estreno de esta película, aunque se espera que se revelen nuevas incorporaciones al elenco para seguir la línea de sus anteriores entregas, como la primera película, que contó con la presencia de Mickey Rourke y Eric Roberts.

En tanto, la segunda incorporó a Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme; y la tercera dio un paso más adelante para presentar a Harrison Ford, Mel Gibson, Kelsey Grammer y Antonio Banderas. Además, otros íconos como Jet Li, Bruce Willis, y Arnold Schwarzenegger también formaron parte del cast.