El juego del calamar: las mejores y divertidas frases de la serie de Netflix

El juego del Calamar (Squid game) es una serie surcoreana que se transmite actualmente por Netflix. La cinta narra los sucesos de un grupo de participantes que arriesga su vida con diversos retos de supervivencia bajo la temática de juegos infantiles, a fin de obtener un millonario premio.

Es por ello que en redes sociales se han publicado varias imágenes y frases alusivas de la cinta. Desde páginas de entretenimiento hasta entidades oficiales, como la Policía Nacional del Perú y el Gobierno Regional de Lambayeque, se sumaron a la fiebre de esta serie que ha cautivado a miles de espectadores a menos de un mes de su estreno.

Frases épicas de El juego del calamar

“Al volver a la realidad, me di cuenta de que todo lo que decían era cierto: La vida aquí, duele vivirla”

“¡Victoria!”

Frases divertidas de El juego del calamar

“Jugaremos, muévete...luz verde”

Memes de El juego del calamar

Divertidas imágenes sobre la serie El juego del calamar. Foto: Instagram.

Divertidos memes de la serie El juego del calamar. Foto: Instagram.

Divertidos memes de la serie El juego del calamar. Foto: Gobierno Regional de Lambayeque.

Divertidos memes de la serie El juego del calamar. Foto: Policía Nacional del Perú.

¿Qué significa El juego del calamar?

El director de la serie, Hwang Dong-hyuk, contó que escribió El juego del calamar en 2008. Según reveló, se inspiró en los cómics japoneses como Battle Royale, As the Gods Will o Alice in Borderland que leía en aquel entonces.

Según él, en muchas de estas historias, habían personas que se encontraban mal económicamente, por lo que participaban en algún juego de supervivencia con la ilusión de ganar. Entonces, pensó en cómo sería llevar esta trama a la vida real de Corea.

En 2018, Netflix se interesa en producir su guion y, en setiembre del año 2019, Hwang anuncia que crearía una serie original coreana, llamada inicialmente “Round six”.