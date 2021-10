What if: fecha de estreno del capítulo 9 y qué pasará en la segunda temporada

La integrante de Los guardianes de la galaxia, Gamora, fue como muchos saben adoptada por Thanos. En la serie What if veremos que su destino estará marcado por el traje dorado del ‘Titán Loco’, el cual ella siempre viste. Dicho traje será calve para el desarrollo de la historia que ya se encuentra en su capítulo final. En esta nota podrás saber más detalles sobre la nueva temporada de What if, que se estrenará meses después del capítulo 9 de la presente edición.

Gamora podría jurarle fidelidad a Thanos y vengar su muerte luego de lo sucedido en el episodio 8, o -por el contrario- buscará destruir a sangre y fuego el legado de su padre con el fin de comandar y reinar en los universos desconocidos.

El episodio 9 de What if...? estará disponible en Disney Plus. Foto: composición/Marvel Studios

Qué pasará en la segunda temporada

El escritor de la serie A.C. Bradley ha relatado a BuzzFeed que la segunda temporada de What if no dejará a nadie aburrido. “Quitamos las ruedas y llegamos a hacerla un poco más extraña, más salvaje”, declaró respecto a la misma.

Qué pasó en el capítulo 8 de What if...?

El episodio se centre en Ultrón, en lo que hubiera pasado si los Vengadores no lo hubieran destruido y si hubiera alcanzado las gemas del infinito. Hay mucha muerte, destrucción, y un ritmo muy diferente a los episodios anteriores. Cada minuto del episodio está lleno de acción. Black Widow lucha por sobrevivir contra un ejercito de robots, mientras que Ultrón logra lanzar bombas atómicas en toda la Tierra antes de lanzar las gemas del infinito. Luego de ello, Ultrón causa estragos en otros planetas y su siguiente objetivo es el multiverso.

La destrucción de Ultrón es un festín visual, y luego de ello el Vigilante es derrotado y huye, por lo que se ve obligado a interactuar con los héroes restantes; además, podemos también ver la versión oscura de Doctor Strange. Ultrón puede visualizar al Vigilante, y este demuestra miedo ante su enemigo. El Vigilante tendrá como meta reunir a todos los guardianes del universo.

Fecha estreno del capítulo 9 de What if...?

El capítulo final de What if…? llegará este miércoles 6 de octubre. El episodio estreno podrá ser visto en Perú desde las 3.00 a. m.

Tráiler capítulo 9 de What if...?