What if: ¿por qué Utron usa las gemas de infinito en el multiverso?

En la presente nota podrás conocer más información sobre el capítulo final de la presente temporada de What if, serie animada de Marvel que ha encandilado a sus seguidores.

Gamora, quien integra Los guardianes de la galaxia es la hija adoptiva de Thanos. No obstante, en What if su personaje tiene un giro importante en el que tiene mucho que ver el traje dorado del ‘Titán Loco’ que ella lleva puesto, y que puede, de algún modo, predecir el posible desarrollo de su historia En esta nota podrás saber más detalles de la presente temporada de What if, que se encuentra en su episodio final. PUEDES VER: What if, segunda temporada será más salvaje: showrunner habla sobre la serie Según Screen Rant, hay dos posibilidades para el desarrollo de la historia: Gamora creció como una fiel seguidora de Thanos y buscará vengar su muerte tras los acontecimientos del episodio 8; o ella es una mercenaria que destruirá el poder de su padre para así lograr el mando absoluto de los mundos que están más allá del suyo. What if...? se ha poscionado como una de las producciones más queridas por los fanáticos del UCM. Foto: composición/Marvel Studios ¿Cuándo acaba What if...? El capítulo final de What if…? llegará este miércoles 6 de octubre. El episodio estreno podrá ser visto en Perú desde las 3.00 a. m. What if..? es la primera serie animada del UCM. Foto: Marvel Studios PUEDES VER: What if? capítulo 9: Gamora porta el traje de Thanos en nuevo adelanto de la serie Diferencia de Ultron en la UCM y el cómic La primera gran diferencia es el creador. Para los comics, el creador es Hank Pym, mientras que para la película es Tony Stark. En la película, el género de Ultrón es basado en inteligencia artificial, mientras que en el cómic el proceso es más complejo. Ultrón ha ido evolucionando en los cómics en niveles como Ultron 5, mientras que en la película no había esa evolución. En cuanto a la relación con sus creadores, en el cómic Ultron tiene obsesión por destruir a Hank Pym y un amor por su madre, la avispa. Con respecto a la vestimenta, en las historietas podemos ver que Ultron aparecía con un blindaje nuevo en su armadura hecho de adamantium, mientras que en la cinta está cubierta de vibrantium. En el filme, la visión tiene componentes de androides, gema de mente y piel humana, mientras que en los dibujos la visión tiene un sistema combinado entre patrones cerebrales de Wonder man y la Antorcha humana, que no aparecen en UCM. ¿Por qué Utron usa las gemas de infinito? AC Bradley, principal guionista detrás de What if, asegura que la razón por la cual Ultrón logró usar las también llamadas infinity stones en el Multiverso es debido a que este personaje está usando las gemas para alimentarse a sí mismo. También es legítimo que atraviese multiversos convirtiendo los universos en una sopa caótica. PUEDES VER: What if...?, segunda temporada será más salvaje, según Kevin Feige ¿Cuándo se estrena el capítulo 9 de What if...? El Salvador, Costa Rica y Nicaragua : miércoles 6 de octubre de 2021 a las 2.00 a. m.

