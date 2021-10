Sex and the city: HBO Max lanzó adelanto y fecha de estreno de la serie And just like that

Hoy es un día de sorpresas porque HBO Max no solo publicó en sus redes sociales un adelanto del spin-off de The Suicide Squad, Peacemaker, sino también de la secuela de Sex and the city. Después de 11 años, desde el último proyecto en cines, regresan las mejores amigas a la gran manzana. And just like that es el nuevo título para la serie de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

And just like that

En un corto video se apreció a la talentosa Jessica Parker presentando un detrás de cámara de las escenas que disfrutaremos en diciembre de este año. Aunque no hay día exacto, la espera será mínima: en dos meses, Sexo en la ciudad estará de vuelta.

“¿Pueden creer que faltan 57 días para diciembre? ¿Pueden creer que And just like that llega en diciembre?”, se lee en el encabezado que acompaña al clip.

Esta entrega, lamentablemente, no contará con la presencia de Samantha Jones (Kim Cattrall), la cuarta integrante del grupo, porque la actriz rompió relación con la serie. Sin embargo, otros personajes sí están de vuelta, como el amor de toda la vida de Carrie, Mr. Big, interpretado por Chris Noth; el compañero de Miranda, Steve (David Eigenberg); y el esposo de Charlotte, Harry (Evan Handler).

Además, estarán Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone y el recordado Willie Garson, quien daba vida a Stanford Blatch. El actor falleció hace unas semanas atrás, después de grabar para Sex and the city, debido a complicaciones por el cáncer de páncreas.